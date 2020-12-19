بالتعاون مع الهلال الأحمر.. تنظيم برنامج تدريبي عن الإغاثة بشرم الشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، برنامجًا تدريبيًا عن الإغاثة لفرق الجوالة والجوالات بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإشراف محمد فتحي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء.

وقال محمد فتحي مدير مديرية الشباب والرياضة، إن البرنامج التدريبي جرى من خلال أعضاء الهلال الأحمر بالقاهرة، وتضمنت فعاليات البرنامج ، الدعم النفسي في الأزمات، والإجراءات الأساسية للإنقاذ في حالة حدوث سيول، والتدريب على التخييم.

وأضاف مدير مديرية الشباب والرياضة في تصريح له اليوم السبت، أنه جرى التدريب على مبادئ الإغاثة الإنسانية ومعايير العمل الإنساني، كمدخل لإدارة الكوارث والإغاثة.

وأكد أن البرنامج التدريبي غطى مبادئ الإغاثة من مساعدة اللاجئين، ومساعدة الأطفال، وإطعام الجوعى، ومعالجة المرضى، ليكون برنامج الاغاثة شاملًا للاستعداد لأي ظروف طارئة.