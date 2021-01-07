الصحة العالمية تكشف عن أعراض الموجة الثانية لكورونا: حكة وطفح جلدي

حسمت منظمة الصحة العالمية، الجدل القائم حول أعراض فيروس كورونا المستجد، بعد الأحاديث عن اختلاف اعراض الفيروس في الموجة الثانية عن الأولى، والتخوفات الشديدة من المواطنين بعد تزايد الإصابات وارتفاع المنحنى الوبائي لمصابي الفيروس على مستوى العالم كله.

الصحة العالمية: الطفح الجلدي والحكة وتورم العينين ومهاجة الفيروس للجهاز العصبي أعراض الموجة الثانية

وأوضحت المنظمة في منشور عنها، أنّ الموجة الثانية من فيروس كورونا لها أعراض جديدة، لكنها نادرة الحدوث، وتظهر في شكل طفح جلدي وحكة مؤلمة في الأيدي، فضلا عن مشكلات في العين وتورم الجفون وزيادة إفرازاتها، ومهاجمة الفيروس للجهاز الهضمي والعصبي.

الصحة العالمية للمواطنين: اطلبوا الرعاية حال الشعور بأعراض الفيروس

وأضافت المنظمة أنّ الأعراض الشائعة للفيروس هي التي انتشرت في الموجة الأولى، وتمثلت في الحمي والسعال وارتفاع درجة الحرارة وفقدان حاستي الشم والتذوق والتهاب الحلق والتعب والإرهاق والغثيان، ونصحت المنظمة حال ظهور الأعراض بطلب الرعاية الصحية فورا.

وكشفت إحصائيات نابعة من منظمة الصحة العالمية، عن أنّ الوفيات في الفئة العمرية الخاصة بالأطفال أقل من الفئات البالغة، إذ وصلت وفيات الأطفال لـ0.4%، ووفقا لتقارير المنظمة فأكثر الفئات عرضة للإصابة والوفاة بالفيروس هم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وتواصل الوزارة رفع استعدادتها كافة، بجميع مستشفياتها على مستوى المحافظات، ومتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة بشأن الفيروس، لاتخاذ الإجراءات الازمة كافة للوقاية منه، وضد أيى فيروسات معدية.

وخصصت وزارة الصحة والسكان عددا من الوسائل على منصات التواصل الاجتماعي لإطلاع المواطنين على مستجدات الفيروس كافة أولا بأول، منها الخط الساخن «105»، و«15335»، ورقم الواتساب 01553105105، إضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان امس خروج 561 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم بحسب إرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 115975 حالة حتى اليوم.