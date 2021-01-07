الصحة: ارتفاع معدلات التعافي من كورونا لـ79%

كشفت إحصائيات وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع معدل الشفاء من فيروس كورونا المستجد، فبحسب بيانات وزارة الصحة والسكان اليومية والخاصة بأعداد المصابين وكذلك المتعافين، وصل معدل الشفاء إلى 79.6% وذلك بعد إعلان خروج 561 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم بحسب إرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 115975 حالة حتى اليوم.

الصحة: الغرامة سر تراجع الإصابات.. الناس بقت تخاف

وقال مصدر مسؤول في اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إنّ انخفاض أعداد مصابي فيروس كورونا خلال هذه الفترة بسبب بعض الأمور، بينها خوف الناس من الحديث عن الموجة الثانية للفيروس وشراستها، خاصة مع القفزة التي حدثت في الإصابات.

وتابعت المصادر، لـ«الوطن»، أنّ فرض الحكومة للغرامة على المخالفين من المواطنين، فيما يتعلق بارتداء الكمامات ساعد في تقليل عدد الإصابات أيضا، فسجلت الوزارة أمس 1007 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة بحسب إرشادات منظمة الصحة العالمية.

وعن سؤال هل تجاوزت مصر ذروة انتشار الفيروس، قال المصدر: «لا يمكن الحكم على ذلك، يجب ثبات الأعداد لفترة تصل إلى أسبوعين حتى نستطيع أن نقول ذلك».

وأضاف المصدر، أنّ اللجنة حاليا تعكف على المرور على المستشفيات لمتابعة تطبيق بروتكول العلاجي المستحدث بنسخته الرابعة، ومناقشة الحالات الحرجة والوقوف على حلول عاجلة لها، وفقا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وفي سياق متصل، كشفت هيئة التأمين الصحي عن صرف العلاج لحالات العزل المنزلي المصابة بالفيروس من خلال قسم الطوارئ، وإعطاء المريض شنطة وتسجل الحالة ومع أخذ المريض شنطة العلاج، يتم إعطائه ورقة بها التعليمات، وإرشادات العزل المنزلي والمتابعة معهم بشكل يومي.

وتواصل الوزارة رفع استعدادتها كافة، بجميع مستشفياتها على مستوى المحافظات، ومتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة بشأن الفيروس، لاتخاذ الإجراءات اللازمة كافة للوقاية منه، وضد أي فيروسات معدية.

وخصصت وزارة الصحة والسكان عددا من الوسائل على منصات التواصل الاجتماعي لاطلاع المواطنين على مستجدات الفيروس كافة أولا بأول، منها الخط الساخن «105»، و«15335»، ورقم الواتساب 01553105105، إضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.