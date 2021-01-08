بعد نشرها 700 قارب في مياه الخليج.. تعرف على قوات «الباسيج» الإيرانية

نفذت قوات «الباسيج» التابعة لبحرية «الحرس الثوري الإيراني»، أمس الخميس، عرضا بمشاركة 700 قارب في مياه الخليج، بمناسبة ذكرى اغتيال قائد «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» قاسم سليماني، وبحضور قائد الحرس الثوري.

وفي 3 يناير من العام الماضي 2020، قتل قائد «فيلق القدس»، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» العراقي، أبو مهدي المهندس، أثر غارة امريكية بطائرات بدون طيار قرب مطار بغداد ومنذ ذلك التاريخ تزايدت التوترات الاتهامات والتهديدات بين الجانبين الأمريكي والإيراني.

وأظهر فيديو، عرضا نفذته قوارب «الباسيج» قرب ميناء عسلوية في مياه الخليج في محافظة «بوشهر» جنوب إيران.

وقال قائد «الحرس الثوري» الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن القوات المسلحة وقوات التعبئة مستعدة دوما للدفاع عن مصالح بلادنا الحيوية في مياه الخليج، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ونرصد أهم المعلومات عن قوات «الباسيج» الإيرانية:

- ميليشيات داخلية تطوعية ومن أكثر المتحمسين للنظام الإيراني، أنشأها مؤسس إيران روح الله الخميني في عام 1979 لحماية الثورة الإيرانية.

-يبلغ عددهم، وفق مسؤولين إيرانيين، 20 مليونا، فيما أشارت تقديرات مستقلة إلى أن عددها يتراوح ما بين 400 ألف عنصر و5 ملايين.

- تعتبر خط الدفاع الأول للنظام الإيراني ضد أزمات الداخل.

-معظم أعضاء الميليشيات من شباب ينحدرون من عائلات فقيرة استفادوا من سياسات الرئيس الإيراني الأسبق أحمدي نجاد في 2005.

-العضوية في قوات «الباسيج» لها 4 مستويات وتتكون من الباسيج العادي ثم الأعضاء النشطاء ثم الكوادر والباسيج الخاص.

-يستلم أعضاء «الكوادر» و«الباسيج الخاص» راتبا شهريا، فيما هناك مزايا للفئات الآخرى، كمكافآت مادية وتسهيلات على قروض.

-تمتد مهام «الباسيج» إلى إدارة الطوارئ وفرض رقابة أخلاقية على السلوك العام.

- التطوع في «الباسيج» متاح أمام الجميع من معلمين وأعضاء نقابات وفئات مختلفة من المجتمع.

-في 22 يناير من العام الماضي، قتل قائد قوات "الباسيج"-الجناح الداخلي للحرس الثوري في بلدة دارخوين- عبدالحسين مجدمي في جنوب غربي إيران

-في 18 يوليو من العام الماضي، أعلن «الحرس الثوري»، مقتل قائد «الباسيج» في أورامان، جمال كريمي، خلال اشتباكات مع مجموعة كردية مسلحة في محافظة كردستان غرب إيران.

-في 30 أكتوبر 2019، صنّف أعضاء مركز «استهداف تمويل الإرهاب» والذي يتكون من دول مجلس التعاون الخليجي «السعودية والإمارات وعُمان والكويت والبحرين وقطر» والولايات المتحدة، 25 فرداً وجهة؛ منظمات إرهابية، أبرزها «الباسيج» لانتمائها للشبكات الإيرانية الداعمة للإرهاب في المنطقة، وفقا لما ذكرته صحيفة «الشرق الأوسط».