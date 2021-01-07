جيب جراند شيروكى 2022 فى ثوبها الجديد

لطالما كانت جيب جراند شيروكى لاعبا أساسيا فى تشكيلة جيب و أيقونة فى فئة سيارات الدفع الرباعى وسيارة أحلام الكثير منذ ظهورها لأول مرة فى عام 1993، وكانت دائما واحدة من أفضل السيارات الـSUV رباعية الدفع مبيعا فى الولايات المتحدة الأمريكية.

ولكن الجيل القديم ظل موجودا فى الأسواق منذ 2011 وحتى الأن أى 10 سنوات الأن، وكانت تواجه تحديات صعبة خصوصا بعد تطوير المنافسين لسياراتهم وأصبحوا أقوى من جراند شيروكى فى القوة و المظهر الخارجى و الداخلى، وأيضا فى التكنولوجيا المستخدمة.

و اليوم أعلنت جيب رسميا عن الجيل الجديد كليا من جيب جراند شيروكى بتحديثات فى أنظمة الترفيه و تكنولوجيا جديدة و فئة جديدة لأول مرة تظهر فى جراند شيروكى.

أعلنت جيب أخيرا عن الجيل الجديد كليا من جراند شيروكى بمظهر جديد كليا لأول مرة فى تاريخ جراند شيروكى، حيث قدمتها جيب بـ6 مقاعد، اثنين فى الأمام و اثنين فى الصف الثانى و اثنين فى الصف الثالث، بمجموع 6 مقاعد.

وإستمدت جيب فى تصميم جراند شيروكى الجديد بسيارتها الجديدة «واجنيور» التى أعلنت عنها فى الربع الثالث من 2020، بداية من المظهر الخارجى المألوف وحتى المقاعد الداخلية و الفرش الجلدى الجديد الملفوف يدويا، كما ذكرت «جيب».

وتتميز مقاعد جيب بأنها من الجلد الفاخر «باليرمو» وبها 16 وضعية كهربائية للتحكم فى المقاعد وتدفئة، ونظام مساج لأول مرة مكون من 5 وضعيات مختلفة.

أما عن المحركات فتتوفر جيب جراند شيروكى 2022 بخيارين من المحركات، المحرك الأول سعة 3.6 لتر مكون من 6 أسطوانات على شكل حرف V و يولد قوة 290 حصان وعزم أقصى 348 نيوتن متر.

والمحرك الثانى سعة 5.7 لتر مكون من 8 أسطوانات على شكل حرف V، ويولد قوة 357 حصان وعزم أقصى 528 نيوتن متر، ومتصلان بناقل حركة من 8 سرعات.