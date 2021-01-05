المصرية للاستثمار: «سيارات الغاز» خطوة للحاق بالتكنولوجيا العالمية

قال الدكتور عوض الترساوي، نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل، حول المعرض الأول لتكنولوجيا إحلال وتبديل السيارات للعمل بالطاقة النظيفة، إن هناك بالفعل إجراءات شجاعة وجريئة، تتخذها الدولة وتتواكب مع واقع العصر في الاتجاه إلى استخدام الطاقة النظيفة الملائمة للبيئة، التي توفر أيضا كلفة مالية كبيرة على المستهلك.

وأشار الترساوي، إلى أن هذا الأمر يمثل تحديا تخطوه الدولة المصرية، لخلق مناخ جديد، يستفيد منه المستهلك والمواطن، ويمكنها من مواكبة العالم في استخدام التكنولجيا الحديثة بشتى المجالات، وبالأخص في مسألة تحويل السيارات من استخدام البنزين كوقود لها، إلى استخدام الغاز الطبيعي، ثم الاتجاه إلى استخدام الكهرباء في مرحلة متقدمة، وحتى نصل إلى تكنولوجيا الاندماج الذري التي يتوقع أن يستخدمها العالم في 2050، حيث ستتحرك السيارات وقتها عن طريقة الاندماج الذري للمياه.

الدولة كان يجب أن تضع قدمها بركب استخدام التكنولوجيا الحديثة

وأضاف «الترساوي»، خلال مداخلة هاتفية بحلقة اليوم الثلاثاء، مكن برنامج «الآن»، والمذاع على شاشة «extra news»، وطبعا مصر كان لابد أن تأخذ المبادرة، لوضع قدم في استخدام التكنولوجيا الحديثة المتاحة الآن، وهو ما سيعود بفائدة حقيقية وملموسة على المواطن والمستهلك، لأنه أقل كلفة وأكثر ملائمة للمحافظة على البيئة، التي كشفت لنا أن الاعتداء عليها يكلف الاقتصاد مبالغ ضخمة جدا، وهو ما أكدت عليه تصريحات وزيرة البيئة، حين أكدت أن تلوث الهواء نتيجة عودام السيارت من الوقود التقليدي، يكلف الدولة ما يقارب الـ18 مليار جنيه.

التروساي: المعرض يكمل اتجاه الدولة إلى التكنولجيا الحديثة

وتابع أن هذا المعرض ومبادرة تحويل السيارات للاستعمال الغاز الطبيعي، خطوة جيدة جدا، وتكمل اتجاه الدولة المصرية إلى التكنولوجيا الحديثة بكل القطاعات، سواء بتلك المباردة وتشجيع المواطنين وتقديم الدعم المالي والمساندة وفقا لقيمة السيارة، وقيمة التعديلات التي ستتم بها لتحول إلى استخدام الغاز والطاقة الحديثة المتجددة النظيفة.