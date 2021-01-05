قائمة أسعار سيارات «بيجو» موديل 2021: سعرها زاد 15 ألف جنيه

أعلن الوكيل المحلي للعلامة الفرنسية «بيجو»، عن زيادة سعرية على عدد من الطرز بفئاتها المختلفة المتوافرة بالسوق المحلي تراوحت قيمتها ما بين 4 آلاف وحتى 15 ألف جنيه.

وخلال السطور التالية يرصد «الوطن»، قائمة الأسعار الرسمية لسيارات «بيجو» داخل السوق المحلي بعد الزيادة الأخيرة في الأسعار.

وحسب المعلن عنه، ارتفعت أسعهار سيارات «بيجو 301» الفئة الأولى ارتفع 243 ألف جنيه، والفئة الثانية بـ270 ألف جنيه، فيما وصل سعر سيارات «بيجو 2008» موديل العام 2021 إلى 345 ألف جنيه للفئة الأولى، أما الفئة الثانية وصلت إلى 380 ألف جنيه، والثالثة بسعر 415 ألف جنيه.

وينتمي طراز «بيجو 2008» لفئة السيارات متعددة الاستخدامات «SUV»، وتأتي بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1.2 لتر 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 130 حصان، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

كما تمّ رفع أسعار سيارات «بيجو 3008» (فيست لفت) موديل 2021 الفئة الأولى إلى 510 آلاف جنيه، والثانية بسعر 560 ألف جنيه، والفئة الثالثة بـ635 ألف جنيه، والفئة الرابعة بسعر 640 ألف جنيه، والفئة الخامسة بسعر 685 ألف جنيه، أما عن الفئة السادسة والأخيرة فقد وصل سعرها إلى 690 ألف جنيه.

وينتمي طراز «بيجو 3008» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، وتأتي بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1.6 لتر 1600 سي سي، ينتج قوة 165 حصان، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

فيما وصل سعر سيارات «بيجو 5008» (فيست ليفت) موديل 2021 الفئة الأولى إلى 565 ألف جنيه، الفئة الثانية بسعر 610 آلاف جنية، والفئة الثالثة بسعر 685 ألف جنيه، والفئة الرابعة بسعر 695 ألف جنيه، والفئة الخامسة بسعر 735 ألف جنية، أما عن الفئة السادسة والأخير وصل سعرها إلى 745 ألف جنيه.