CNN: مخاوف أمريكية من استمرار ترامب في السلطة حتى 20 يناير

تواجه أمريكا 13 يومًا من الخطر قبل رحيل الرئيس دونالد ترامب، الذي دعا أنصاره للسير إلى مبنى الكابيتول والاعتراض على نتيجة الانتخابات التي انتهدت بفوز منافسه الديمقراطي جو بايدن، في عمل تمرد حطم تقليدًا استمر لأكثر من 220 عامًا من الانتقال السلمي للسلطة.

وأشار تقرير نشرته شبكة CNN إلى أن إعلان ترامب تعهده بانتقال منظم للسلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير، بعد أسابيع طويلة من رفضه قبول نتيجة الانتخابات، حركة مدفوعة بالمصلحة الذاتية بدلاً من الإحساس بالواجب، حيث بدا أنها محاولة لوقف موجة استقالات الجناح الغربي وسط حديث عن إقالة مفاجئة أومحاولة إجباره على ترك منصبه قبل تنصيب بايدن رسميا رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

وأصدر الرئيس بيانًا مكتوبًا تعهد فيه بالانتقال المنظم في 20 يناير على الرغم من أنه قال إنه لا يتفق مع نتيجة الانتخابات، وكرر مرة أخرى مزاعم كاذبة حول كيف كانت الحقائق إلى جانبه، متابعا: بينما يمثل هذا نهاية أعظم ولاية أولى في تاريخ الرئاسة، إلا أنها مجرد بداية لمعركتنا لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى.

وكان بعض المسؤولين يفكرون في الاستقالة، بمن فيهم مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، وقال مصدر بالحزب الجمهوري إن بعض أعضاء مجلس الوزراء أجروا مناقشات أولية حول استدعاء التعديل الخامس والعشرين لإجبار ترامب على عزله من منصبه على أساس أنه غير لائق للخدمة.

بينما كانت هناك مطالب من بعض الديمقراطيين في مجلس النواب لبدء إجراءات عزل فورية، فهناك احتمال مقلق لوجود رئيس لا يمكن السيطرة عليه، بالإضافة إلى وجود تسلسل قيادي منقسم في البيت الأبيض سيكون له تداعيات خطيرة على الأمن القومي ويمكن أن يخلق فراغًا يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات.

وأعرب المؤرخ الرئاسي دوجلاس برينكلي عن قلقه بشأن الضرر الذي يمكن أن يسببه الرئيس في الأسبوعين المقبلين، قائلا: يجب على أي شخص في أي مكتب فيدرالي أن يراقب دونالد ترامب عن كثب لأنه يتصرف ويفكر بطريقة غير عقلانية.