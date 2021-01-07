مغتصب «طالبة الطب» يعترف: طلعت «بنت بنوت» وسحرتني بجمالها

فجر مغتصب طالب الطب مفاجآت جديدة في الجريمة مدعيًا أنها كانت فتاة عذراء وفقدت عذريتها من جراء الاعتداء عليها، وعلى مدار 5 ساعات متصلة خضع المتهم لتحقيقات النيابة العامة بالهرم، ونسبت إليه تهمة الاغتصاب وقررت حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم بجريمته خلال التحقيقات بقوله: «بصراحة أول ما شوفت البنت ولقيتها جميلة، وجمالها سحرني، وكمان الشيطان سيطر عليا وهي معايا في الشقة وإحنا مع بعض، وأول ما طلبت منها ممارسة العلاقة رفضت، فكان معايا مسدس صوت هددتها واعتديت عليها».

المتهم: الفتاة رفضت بدء العلاقة بالود

وأضاف المتهم أنه لم يخطط لجريمة الاغتصاب، وأنه أعلن عن جليسة أطفال على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ولم يتوقع أن تأت إليه فتاة بهذا الجمال، وعندما قابلها في ترعة المريوطية كان بصحبة أولاده وتركهم بصحبتها بعد أن اصطحبها للشقة، وعندما عاد من عمله وجد أبناءه نائمين ووجد الفتاة في الصالون فبدأ في الحديث معها ثم اقترب منها وحاول تقبيلها لكنها رفضت وحاولت الهروب من الشقة.

بكاء الطالبة لم يشفع لها

وتابع المتهم في اعترافه، أن المجني عليها صرخت للاستغاثة بالجيران، لكنه أسرع لغرفته وأحضر مسدس صوت وهددها بالقتل وإلقاء جثمانها في ترعة المريوطية حال عدم التجاوب معه، عندها سلمت نفسها وظلت تبكي طوال مدة الاعتداء عليها، بينما كان المتهم يواصل الاعتداء عليها بقسوة.

وأوضح المتهم في التحقيقات أن أبناؤه استيقظوا من النوم أثناء العلاقة الحميمية وبعد الانتهاء منها طلب من الفتاة أن تمارس عملها وعرض عليها 4 آلاف جنيه في الشهر لكنها رفضت وظلت تبكي.

وكانت النيابة العامة أحالت طالبة الطب إلى الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان ما بها من إصابات، بعد أن أبلغت بتعرضها للاغتصاب على يد المتهم الذي خدعها بأنه يبحث عن جليسة أطفال.