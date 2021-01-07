إخلاء سبيل طبيبة شبرا بكفالة في واقعة ضبط مواد مخدرة بمركز طبي

قررت غرفة المشورة بمحكمة شبرا الخيمة، بإشراف المستشار محمد حتة المحامي العام لنيابات جنوب بنها، إخلاء سبيل طبيبة نساء وتوليد بكفالة 5 آلاف جنيه، لضبط عقاقير مخدرة بمركز طبي تديره بدون فواتير.

كان زياد الباسل مدير نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، قد أمر بإشراف المستشار على حسن المحامي العام الأول لنيابات جنوب بنها، بحبس طبيبة نساء وتوليد 4 أيام على ذمة التحقيقات، لضبط مواد مخدرة بمركز طبي تديره بدائرة القسم.

وأمرت النيابة العامة بطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وإرسال العقاقير المضبوطة للمعمل الكيميائى لفحصها وبيان مدى فاعلية المواد المخدرة.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي إخطارًا من العميد أحمد سالم مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد باشتراك ضباط مباحث القسم مع مديرية الصحة، بعد استئذان النيابة العامة في ضبط طبيبة نساء وتوليد داخل مركز كبير تديره بدائرة القسم، وضبط كميات مختلفة من المواد المخدرة، منها أقراص «يرولين»، و«هالو ثان» وزجاجات كحولية محظور تداولها بالعيادات بدون فواتير تثبت ذلك.

وقرر قاضي المعارضات في وقت سابق إخلاء سبيل الطبيبة، ولكن النيابة استأنفت وقبل الاستئناف، ليتم حبسها حتى صدر قرار إخلاء سبيلها اليوم.

وذكرت الطبيبة في أقوالها أنها لاتتاجر في هذه الأدوية، وأنها تستعين بها في العمليات الجراحية التي تجريها وكذلك الحالات الحرجة وفق بروتوكولات العلاج المختلفة، وأنها اشترت هذه الأدوية لاستخدامها في علاج المرضى، وأن المخالفة الوحيدة التي ارتكبتها عدم الاحتفاظ بفواتير الشراء.

وأكدت الطبية في التحقيقات، أن المركز الخاص بها له شهرته واسمه، حيث يقدم الخدمة الطبية للعشرات يوميًا، ولها زبائنها، وأنها لم ترتكب جريمة تداول أو تجارة الأدوية والعقاقير المخدرة، مؤكدة أنها تمارس عملها بنزاهة، ولم يرد ضدها أي شكاوى.