تامر حسين لرامي صبري لن أقبل إلا اعتذار في العلن

هاجم الشاعر الغنائي تامر حسين المطرب رامي صبري مره أخرى بعد خلاف «رامي» مع عزيز الشافعي علي أغنيه «شكرا» لعمرو دياب.

وكتب «تامر» عبر حسابه بـ«فيسبوك»: «السيرة الذاتية واسمك وسمعتك (الفنان الحقيقى) بنبنيها فى سنين عشان يكون المصداقية تلاقى ناس لوجه الله بتدافع عنه وعن أخلاقه وعن مبادئه مش محتاج التراس ودفع فلوس».

مضيفا: «وأكونتات وهمية تنشر الباطل والله دول 10 أكونتات أو 14 أكونت قصاد ألفات المحترمين الطبيعين ومن غير أى وسيط »، وأضاف: «لن أقبل غير الإعتذار فى العلن عن كدبة غير أخلاقية، زى ما الغلط حصل فى العلن، ومش عيب نعتذر فى الغلط مفيش كبير ع الغلط».

وكان أعلن المطرب رامي صبري وقف التعامل مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي بسبب أخد أغنية أثناء عمل «صبري» عليها وإعطائها لعمرو دياب.

وكتب رامي عبر «فيسبوك»: «ولتاني مره الملحن عزيز الشافعي ياخد اغنيه مني واحنا شغالين فيها ويديها لفنان تاني وهو الفنان عمرو دياب بنفس الشكل التوزيعي»، وأضاف «رامي»: «أغنيه شكرا كده للي سبنا أغنيه ذي مانتي لذلك قررت عدم التعامل معه مره اخري».

ونشر تامر حسين عبر حسابه عبر الفيسبوك بيان دافع من خلاله عن إتهام رامي صبري لعزيز الشافعي بأخذ اغنيته واعطائها لعمرو دياب، وجاء نص البيان كالتالي:

«أولاً ليه بنجيب وبنقحم دايماً اسم (عمرو دياب) فى جُملة مفيدة ؟ ايه الغرض، ثانياً... توقيت البوست لما الأغنية انتشرت وكسرت الدنيا، بالتفاعل وإقبال الناس عليها والإشادة بيها يعنى ليه الكلام ده، مكنش فى أول يوم مثلاً؟ ده لو فعلاً الكلام على حق، ثالثاً.. اللى اتعلمته ومن أدبيات المهنة، ولازم الناس كلها تفهمه فكرة الذوقيات».

وأضاف: «يعنى ايه ؟ يعنى نبارك لبعض نهنى بعض مش نتهم الناس فى عز نجاحهم بالباطل لما أى مُطرب فى الدنيا بتعجبه اغنية المؤلف والملحن بيعملوا (تنازل عن حقوق الاستغلال) للمطرب، وطالما ماحصلتش الخطوة دى من زمان تبقى الأغنية ملك الشاعر والملحن لحين اختيار الأفضل وارد جداً تسمع مطرب زميل اغنية من سنة سنتين ولضعف الرؤية الفنية ما يتخيلش نجاحها ده اللى بيفرق مطرب عن مُطرب فى سُرعة اتخاذ القرار أنا شايف ان فيه تجنى على حق المُلحن عزيز الشافعى أدبياً ومعنوياً دى شهادة حق ومش شايف تماماً اى داعى يسمح بالكلام والصراعات دى، وللمرة المليون الناس المُحترمة ما تعلنش مشاكلها فى العلن».

متابعًا: «عيب فيه خصوصيات ما يصحش ندخل الجمهور فيها ونتهم ناس محترمة بالباطل اكيد مش هنزل فويس نوت نستشهِد بيها، واحنا (أصحاب الحق ) وربنا يهدى».