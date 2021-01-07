القصة الكاملة لأزمة أغنية عمرو دياب «شكرا» بين رامي صبري وعزيز الشافعي

شهدت الساعات الماضية، أزمة عنيفة أشعلها الفنان رامي صبري، بعد أن اتهم الملحن عزيز الشافعي، بخطف أغنية «شكرا» منه، ومنحها للفنان عمرو دياب لطرحها في البومه الأخير «يا أنا يا لأ»، ليعاود تكرار نفس الأمر الذى افتعله من قبل في أغنية «زي مانتي» التي لحنها وكتبها «الشافعي» وطرحها «دياب» في ألبومه السابق «سهران».

صبري يوقف التعامل مع عزيز

بدأت القصة حين ما نشر رامي صبري عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكتب «ولتاني مرة الملحن عزيز الشافعي ياخد أغنية مني واحنا شغالين فيها ويديها لفنان تاني وهو الفنان عمرو دياب بنفس الشكل التوزيعي بتاعي، وهي أغنية شكرا كده للي سبنا، وأغنيه زي مانتي، لذلك قررت عدم التعامل معه مرة أخرى».

تعليق تامر حسين

يدخل الشاعر تامر حسين في القصة ويعلق قائلا: «أي كلام في أي كلام، لا أساس له من الصحة، أما الأغنية بتنجح بتحلو في عين الجميع ورامي غلط وعمال يخسر مهما صلح غلطاته مصر يخسر».

ثم عاد تامر حسين وأصدر بيانا جاء فيه: «أولاً ليه بنجيب وبنقحم دايماً اسم (عمرو دياب) فى جُملة مفيدة؟ إيه الغرض، ثانياً... توقيت البوست لما الأغنية انتشرت وكسرت الدنيا، بالتفاعل وإقبال الناس عليها والإشادة بيها يعنى ليه الكلام ده، مكنش فى أول يوم مثلاً؟ ده لو فعلاً الكلام على حق، ثالثاً... اللى اتعلمته ومن أدبيات المهنة، ولازم الناس كلها تفهمه فكرة الذوقيات».

وأضاف الشاعر: «يعنى إيه؟ يعنى نبارك لبعض نهنى بعض مش نتهم الناس فى عز نجاحهم بالباطل، لما أى مُطرب فى الدنيا بتعجبه أغنية المؤلف والملحن بيعملوا (تنازل عن حقوق الاستغلال) للمطرب، وطالما ماحصلتش الخطوة دى من زمان تبقى الأغنية ملك الشاعر والملحن لحين اختيار الأفضل وارد جداً تسمع مطرب زميل أغنية من سنة سنتين ولضعف الرؤية الفنية ما يتخيلش نجاحها ده اللى بيفرق مطرب عن مُطرب فى سُرعة اتخاذ القرار أنا شايف أن فيه تجنى على حق المُلحن عزيز الشافعى أدبياً ومعنوياً، دى شهادة حق ومش شايف تماماً أى داعى يسمح بالكلام والصراعات دى، وللمرة المليون الناس المُحترمة ما تعلنش مشاكلها فى العلن».

وتابع: «عيب فيه خصوصيات ما يصحش ندخل الجمهور فيها ونتهم ناس محترمة بالباطل أكيد مش هنزل فويس نوت نستشهِد بيها، واحنا (أصحاب الحق) وربنا يهدى، وأخيراً ياما ناس سمعت أغانى من سنة وسنتين ومكنش ليهم».

هجوم ناري من رامي صبري

فيرد مرة أخرى رامي صبري على تامر حسين قائلا: «ومين اللي ادالك الأغنية دي تكتبها يا محترم، ياللي دخلت نفسك وكتبتلي بوست طويل عريض، مين اللي بعتلك الأغنية تكتبها، ورؤية إيه اللي بتتكلم عنها وانتوا واخدين الرؤية بتاعتي من الموزع نفسه، ولو حضرتك عندك رؤية معملتهاش ليه مع موزع تاني غير وسام، دخلت نفسك ودافعت عن الغلط بغلط، وخسرت واحد كان بيحترمك جدا للأسف، حتي لما كلمتني عن تحدي عمرو دياب أنا أول واحد عملتهولك وكان ممكن أقول لأ، شكرا ياتامر على كلامك عني مع جمهورك المحترم، وردك غير المسؤول منك كشاعر كبير وأخ وصديق وعمري ما تخيلت منك كده».

توضيح عزيز الشافعي

ليرد عليه عزيز الشافعي عبر صفحته قائلا: «مش هرد بالتفاصيل على كلام الزميل المحترم، عشان لما الواحد يبقى ليه فضل بعد ربنا في نجاح فنان وبيزود رصيده مع الناس، بيعز عليه بعد كدة يقلل منه حتى لو تجاوز، رغم إن كلامه كله (مالوش أي أساس من الصحة)، أحب دايما أشوفه ناجح وبيكمل اللي عملناه، وبشكره على استجابته لطلبي وقراري الشخصي اللي بعتهوله الصبح من خلال صديقنا المشترك محمد حامد بأننا منشتغلش تاني ونكتفي بنجاحاتنا، وبعتذر للسادة الصحفيين اللي بيتصلوا بيا مش عايز أدي الموضوع أكبر من حجمه، وبكتفي بالبوست ده وبالكلام المحترم اللي كتبه زميلي وشريكي تامر حسين على صفحته عن أغنية (شكرا)، أما بخصوص (زي مانتي) فممكن ترجعوا للصديق المشترك محمد حامد وتسألوه».