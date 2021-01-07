رؤساء الجامعات لـ«طلاب المدن»: أماكنكم محفوظة

كشف عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، حقيقة عودة طلاب السنوات المختلفة بالفرق الدراسية للمدن الجامعية أثناء فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك عقب انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي، مؤكدين أن أماكن الطلاب محفوظة، وبمجرد استئناف الامتحانات والدراسة فأماكنهم موجودة بالمدن الجامعية.

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي في موعدها المحدد بعد 20 فبراير المقبل، بعد انتهاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول، مؤكدا أن الجامعة ملتزمة بقرارات الدولة فيما يتعلق بالامتحانات.

وأوضح رئيس جامعة حلوان في تصريحات لـ«الوطن»، أنه مادام هناك قرار من الدولة بعودة الدراسة وعودة الطلاب إلى الامتحانات، فبالتالي ترجع معهما جميع الخدمات المساعدة المقدمة للطلاب والتي من بينها الرجوع للإقامة بالمدن الجامعية سواء كانت للبنين أو البنات.

وأضاف أنه في حال عودة الطلاب للمدن الجامعية سيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية الكاملة أثناء الإقامة للمحافظة عليهم من الإصابة بأي مرض، وكذلك تسكين كل طالب في غرفة منفردة، وإجراء المتابعة الدورية للطلاب، فضلا عن التشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة طول فترة التواجد خارج الغرف المخصصة لهم.

وقال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، إنه بمجرد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، المقرر انطلاقها بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي الجاري، سيتم تسكينهم في المدن الجامعية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، موضحا أن أماكنهم مازالت محجوزة كما هي.

وأوضح رئيس جامعة المنيا، أنه سيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية كاملة للوقاية من فيروس كورونا، بالتطهير والتعقيم الدوري المنشآت بالمدن وكذلك التشديد على الالتزام بقواعد تطبيق التباعد الاجتماعي والتباعد الجسدي.