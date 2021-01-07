هل تعود زيادة إصابات كورونا في مصر؟

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا منشغلة هذه الفترة بالمرور على المستشفيات، للتأكيد على تطبيق البروتكول العلاجي المستحدث في نسخته الرابعة ومناقشة الحالات الحرجة وفقا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن هذه الأيام تشهد انخفاضا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا لأكثر من عامل، منها التزام معظم الناس بارتداء الكمامات بسبب فرض الغرامة والتخوف من الإصابة خاصة بعد شعور المواطنين أن الفيروس في الموجة الثانية أشرس وأسرع في الانتشار.

وعن إمكانية عودة الزيادة مرة أخرى، خاصة حضور بعض المواطنين في المناسبات الأيام الماضية، أشار المصدر إلى أن كل ذلك سيتحدد خلال أسبوعين من الآن ونتمنى أن تستمر الأعداد في الانخفاض وتتجاوز الذروة دون حدوث أي خسائر فادحة.