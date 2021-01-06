عاجل.. بيان هام لـ«الصحة» بعد قليل

قالت مصادر بوزارة الصحة والسكان، إن هناك انخفاض في المنحنى الوبائي لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، منذ 8 أيام.

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن البيان اليومي للفيروس اليوم سيشهد انخفاضا في أعداد الإصابات، مشيرة إلى أن اللجنة العلمية تتوقع انحسار أعداد المصابين في منتصف شهر فبراير.

وعن ذروة انتشار الفيروس، أكدت المصادر أن الذروة يقصد بها ارتفاع المنحنى الوبائي لفترة معينة وتثبت ثم بعد ذلك يهبط المنحنى الوبائي وبذلك نتجاوز الذروة.

وأوضحت المصادر أن المتحكم في المنحنى الوبائي للفيروس الأول هو سلوك المواطنين، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد انطلاق حزمة من المواقع الإلكترونية الخاصة بالمبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي وأيضا متابعة الأكسجين في المستشفيات على مدار الساعة.

وطمأن المصدر المواطنين بتوافر كميات كبيرة من الاحتياطي للأكسجين، ووجهت وزيرة الصحة والسكان مديريات الصحة بتوفير طبيبين في كل مستشفى للعمل على ملاحظة كميات الأكسجين على مدار الساعة وحصر أعداد المصابين في الرعاية المركزة.