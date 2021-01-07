الصحة: بروتوكول علاج الأطفال من كورونا دون ريميدسفير وفاتيرافير

كشفت مصادر رسمية في وزارة الصحة والسكان، عن البروتوكول العلاج لمصابي فيروس كورونا من الأطفال، خاصة بعد حالة الفزع التي أصابت المواطنين والخوف على أطفالهم بعد وفاة حالتين من الأطفال.

الصحة: بروتوكول العلاج للأطفال زي الكبار عدا عقارين

وأكدت المصادر، لـ«الوطن»، أنّ البروتوكول العلاجي يشبه كثيرا البروتوكول العلاجي للمصابين من الفئات الكبيرة عدا عقار الريميدسفير والفاتيرافير، موضحة أنّ نسبة إصابة الأطفال في الموجة الثانية واضحة، ولكنها إصابات بسيطة، وينتقل الفيروس للأطفال عن طريق الرذاذ التنفسي أو لمس الأسطح.

وأضاف المصادر، أنّ الموجة الثانية هي الأسوء في الانتشار عكس الموجة الأولى، مشيرا إلى وجود وفيات للأطفال ليس على مستوى مصر بل العالم.

الصحة تقدم دليلا استرشاديا للأطفال: بلاش يلعبوا مع بعض

وحرصت وزارة الصحة والسكان على تقديم دليل استرشادي لحماية الأطفال من الفيروس، طالبت فيه أولياء الأمور بتعليم أطفالهم كيفية غسل أيديهم بالطريقة الصحيحة مدة لا تقل عن 20 ثانية، وارتداء الكمامات للأطفال فوق 6 أعوام، وتحت هذا السن لا ينصح بارتداء الكمامات، ويمكن تفادي ذلك بتعليمهم التباعد الاجتماعي.

وأكدت الوزارة ضرورة غسل الفواكه والخضروات جيدا قبل تناولها للأطفال والتأكد من أنّ الطعام مغطى ومطهو جيدا، كما حذّرت من نزول الأطفال للعب مع الجيران أو الاختلاط هذه الفترة قدر الإمكان، وتفادي التواجد في مناطق مزدحمة وحضور الاحتفالات والمناسبات.

وأشارت الوزارة إلى أنّ حماية الأطفال من فيروس كورونا ليس بالأمر السهل نظرا لصغر سنهم والمشهد الوبائي جديد عليهم، وكذلك تقبل تعليمات الوزارة ومنظمة الصحة العالمية الخاصة بالإجراءات الاحترازية ليست سهلة التطبيق للأطفال.

وتواصل الوزارة رفع استعدادتها كافة، بجميع مستشفياتها على مستوى المحافظات، ومتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة بشأن الفيروس، لاتخاذ الإجراءات الازمة كافة للوقاية منه، وضد أيى فيروسات معدية.

وخصصت وزارة الصحة والسكان عددا من الوسائل على منصات التواصل الاجتماعي لإطلاع المواطنين على مستجدات الفيروس كافة أولا بأول، منها الخط الساخن «105»، و«15335»، ورقم الواتساب 01553105105، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.