حبس قاتل زوجته بالفيوم 15 يوما.. ومصدر: حاول الانتحار بعد الواقعة

قررت النيابة العامة بمحافظة الفيوم، اليوم الخميس، حبس فلاح 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد قتله زوجته بضربها على رأسها ومحاولته الانتحار بعد علمه بوفاتها.

وكشف مصدر أمني، رفض ذكر اسمه، لـ«الوطن»، أنّ المتهم يُدعى عبد الغني إبراهيم عبد الغني، 40 عامًا، فلاح، وأنه قتل ابنة عمه وزوجته راقية محمد عبد الغني، 30 عامًا، بضربها بآلة حادة على رأسها، ما تسبب في إصابتها بنزيف في المخ وكسر في الجمجمة، ولقيت مصرعها على الفور.

وأشار المصدر إلى أنّ المتهم حاول الانتحار فور علمه بوفاتها، ولكنه فشل في ذلك، ونُقل إلى مستشفى أبشواي المركزي التي قدمت الرعاية الطبية له، وأقر الاطباء بعدم حاجته للخضوع الطبي أو البقاء في المستشفى، لينقل المتهم إلى قسم شرطة أبشواي.

ولفت المصدر إلى أنّ التحريات أكدت أنّ الزوج غير متزن نفسيًا، ويمر بحالة نفسية سيئة منذ شهرين تقريبًا، وكان خلال تلك الفترة دائم الشجار مع زوجته، حتى أقدم على ضربها بآلة حادة أودت بحياتها، وحرر بالواقعة المحضر رقم 67 إداري قسم أبشواي لعام 2020، وبالعرض على النيابة قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني المزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العقيد محمد حافظ الحنبولي مأمور قسم شرطة الشواشنة، يفيد ورود بلاغًا بالعثور على جثة ثلاثينية مقتولة في منزلها، وانتقلت قوات القسم إلى مكان الواقعة وعثرت على الجثة، وتبينّ أنّ زوجها هو من قام بقتلها لحدوث مشاجرة بينهما ومرور زوجها بأزمة نفسية منذ شهرين جعلته غير سوي نفسيًا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي، ثم تم نقلها إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام لتشريحها وبيان سبب الوفاة وتم التصريح بدفنها مساء أمس بعد الانتهاء من تشريحها.