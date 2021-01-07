وفاة مدير العلاقات العامة بنادي قارون بالفيوم مصابا بكورونا

حالة من الحزن والألم سيطرت على أهالي محافظة الفيوم، وخصوصًا مرتادي نادي قارون الرياضي، عقب إعلان خبر وفاة «وائل مفتاح»، مدير العلاقات العامة بالنادي، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث وصفه الجميع بالأدب والأخلاق العالية وبشاشة الوجه، وأنّه كان خدومًا للجميع.

وأُصيب «وائل»، بفيروس كورونا المستجد في 31 ديسمبر المُنقضي، وخضع في البداية لعزل منزلي ثم تدهورت حالته الصحية بسرعة كبيرة، وتم نقله إلى إحدى مستشفيات العزل. وعقب أيام من إصابته، جرى وضعه على أجهزة التنفس الصناعي في محاولة من الأطباء لإنقاذه ولكنه توفي متأثرًا بإصابته بالفيروس المُستجد بعد 6 أيام فقط منذ بداية إصابته.

وكان آخر ما كتبه وائل على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منشور جاء فيه: «استحلفكم بالله ادعولي فأنا في أشد الاحتياج لدعائكم»، وانهالت التعليقات بالدعاء له بالشفاء العاجل، ولكنه توفي بعد نشر «البوست»، بثلاثة أيام.

على جانب آخر تستعد مديرية الصحة بمحافظة الفيوم، لاستلام لقاح فيروس كورونا، في المركز الطبي الحضري بكيمان فارس.

تجدر الإشارة إلى أنّ حالات الإصابة ارتفعت بشكل كبير في محافظة الفيوم خلال الآونة الأخيرة، وقال أحد أعضاء فريق «غيث»، المتطوع لتغسيل وتكفين ضحايا الفيروس: «هدومنا مش بتنشف من ماء الغسل إتقوا الله والتزموا الإجراءات».

ونظم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا دوريًا لعرض آخر المستجدات والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المُستجد.

وتناول الاجتماع، مناقشة سير العمل والآداء بكافة المستشفيات، وعدد الأسرّة بكل مستشفى، بالإضافة إلى استعراض آليات التنسيق والعمل المشترك فيما بين المستشفيات "عام وتأمين ومركزي وجامعة" فضلاً عن المستشفيات الخاصة، والإستمرار بتطبيق البرتوكول العلاجي لمصابي فيروس كورونا، ومراجعة كميات الأوكسجين الموجودة ومعرفة النواقص واحتياجات المستشفيات لتوفيرها بصورة عاجلة.