الإسكندرية تقيم تمثالا للاعب كرة يد على مدخلها استعدادا لمونديال 2021

وضعت محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، نصب تمثال على شكل لاعب كرة يد بمدخل المحافظة على الطريق الصحراوي في إطار الاستعداد لاستقبال مباريات فرق الدول المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي تنطلق يوم 13 يناير الجاري.

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إن تنفيذ العمل الفني بتوجيهات من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لإظهار المحافظة بالمظهر اللائق أثناء إقامة هذا الحدث الرياضي الهام.

وتابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، التجهيزات النهائية لاستضافة كأس العالم 27 لكرة اليد للرجال مصر 2021، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات وأجهزة المحافظة لاستقبال هذا العرس الرياضي والذي من المقرر انطلاقه خلال أيام.

ويأتي ذلك في إطار دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والوازارات المعنية لهذا الحدث الرياضى العالمي.

وأوضح الشريف أنه في ظل الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، كثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية الاستعدادات لاستضافة البطولة والتي بدأت منذ العام الماضي، لإظهار الإسكندرية بالشكل الذي يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط أمام أهلها وزوارها من دول العالم.

وأكد أن استضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد لا تعد عُرسًا رياضيًا كبيرًا فقط، بل تمثل إضافة كبيرة للمجتمع المصرى في كافة المجالات الاقتصادية والسياحية والاجتماعية والثقافية.

على الصعيد ذاته؛ تفقد الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، أعمال تركيب تمثال لاعب كرة اليد مواكبة لحدث استضافة كأس العالم لكرة اليد، وذلك بميدان داون تاون بمدخل الإسكندرية والذي يربط مدخل الإسكندرية الصحراوي بالطريق الزراعي والطريق الدائري ومحور التعمير والطريق الدولي.

وأوضح نائب المحافظ أن تركيب التمثال جاء في ضوء توجيهات محافظ الإسكندرية الذي وجه بتغيير العمل الفني بالميدان لمواكبة الأحداث الهامة التي تمر بها المحافظة.

وأضاف أنه تم تفقد جميع الاستعدادات بطريق الاستاد وجميع الطرق المؤدية إليه، فضلًا عن وضع 230 علمًا لمصر والإسكندرية بطريق الاستاد على أعمدة الإنارة، والتشديد علي المتابعة المستمرة لجميع التجهيزات.