نيابة الإسكندرية تعاين موقع انفجار ماسورة الغاز في شقة بحي الجمرك

باشرت نيابة الجمرك بإشراف المستشار محمد لاشين، المحامى العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية الكلية، تحقيقاته، اليوم، فى واقعة الإنفجار الذى حدث مساء أمس بإحدى الشقق نتيجة انفجار أسطوانة غاز، ما أسفر عن إصابة شخصين.

وبدأت النيابة بمعاينة موقع الحادث، حيث تبين أن الانفجار الذى حدث، أسفر عن إنهيار أجزاء من الشقة السكنية محل البلاغ، فضلا عن إنهيار أجزاء من العقار المواجه، جراء الموجة الإنفجار.

وأمرت النيابة بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الانفجار وتحديد أسبابه، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار والعقارات المجاورة وتحديد مدى سلامتها وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

كان انفجارًا، وقع مساء أمس، داخل شقة بالطابق التاسع علوى والأخير بالعقار الكائن 8 حارة خليل بك متفرع من شارع إسماعيل صبرى، بنطاق حى الجمرك مما أدى لإصابة قاطنة الشقة بإصابات بسيطة، وإصابة أحد المارة أمام العقار بإصابة بسيطة أيضاً نتيجة تساقط الطوب من الشقة إثر حدوث موجة انفجارية .

وتسبب الحادث في سقوط أجزاء من حوائط الشقة إلى الخارج وبناء على توجيهات الدكتورة ماجدة جلاله وكيل مديرية التضامن الإجتماعي بالإسكندرية جرى الدفع بفريق إغاثة إدارة الجمرك الاجتماعية.

وتبين من الحصر أنه انفجار ماسورة غاز بالعقار المذكور أدى إلى إصابة أحد المارة، ونقله إلى مستشفى الأوقاف ونتج عن الانفجار انهيار بالعقار المقابل وخروج 5 أسر بعدد ١٧ فردا للشارع .

كما قامت مديرية التضامن الاجتماعي بتوجيه الأسر المنكوبة لعمل محاضر لصرف التعويضات اللازمة لهم، وجرى توزيع أغطية شتوية ومواد غذائية للأسر المتضررة من الحادث بمعرفه الجمعيه الشرعية.

التحقيق.