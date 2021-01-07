105 آلاف طن رصيد القطاع العام في صومعة الحبوب والغلال بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة ماضية 18 سفينة، ووصلت حركة الصادر من البضائع العامة إلى 8300 طن، تشمل 600 طن يوريا، و200 طن مولاس، و1600 طن أسمنت، و5900 طن فوسفات.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40886 طنًا، تشمل 20000 طن ذرة، و14000 طن فول صويا، و1012 طن خشب زان، و5324 طن قمح، و550 طن خردة. ‎

فيما وصل إجمالى حركة الصادر من الحاويات إلى 281 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات (بطاطس وبطاطا وخس وخرشوف وفاصوليا وقرنبيط وخضار مشكل مجمد)، وحاصلات زراعية (بصل وقطن وكركدية وبقدونس وسمسم وفول سوداني ولب سوبر ونعناع)، وفواكه (فراولة وبرتقال وبلح)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وهولندا وإيطاليا وإسبانيا وإنجلترا وبلجيكا وأمريكا وألمانيا وباكستان وإندونيسيا وسنغافورة والهند.

أما عدد الحاويات الواردة فبلغ 202 حاوية مكافئة، و1766 حاوية مكافئة ترنزيت، وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 104811 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 60039 طنًا.

وغادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2507 أطنان قمح متجهيّن إلى صوامع شبرا، وقطار مكون من 25 عربة بعد أن قام بتفريغ 25 حاوية مكافئة قادمة من محافظة الإسكندرية، كما قام بشحن 22 حاوية مكافئة متجهة الى السادس من أكتوبر، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4153 شاحنة.