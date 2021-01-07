المطالبات تتصاعد بعزل ترامب بعد تحريضه على اقتحام الكونجرس

تصاعدت المطالبات في الولايات المتحدة الأمريكية بعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى قبل الأيام القليلة المتبقة له في الرئاسة والتي تنتهي في 20 يناير الجاري، وذلك في أعقاب ما جرى في مبنى الكونجرس الأمريكي أمس، وتحريضه أنصاره على اقتحامه ودعوته لهم «لإظهار القوة» أمام أعضاء الكونجرس.

وقال عدد متزايد من المشرعين الجمهوريين ومسؤولين بالإدارة الأمريكية إنه يجب عزل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قبل يوم التنصيب في 20 يناير، وذلك في أعقاب حادث اقتحام مبنى الكونغرس، بحسب تقرير لشبكة CNN الأمريكية.

كيف نبقيه أسبوعين آخرين؟

ووصف مسؤول رفيع سابق بالإدارة الأمريكية أفعال الرئيس بـ«المشينة بما فيه الكفاية لعزله حتى مع تبقي أيام قليلة على ولايته الرئاسية»، قائلا: «أعتقد أن هذا صدمة كبيرة للنظام.. فكيف تبقيه أسبوعين آخرين بعد ذلك؟».

يذكر أن استخدام التعديل رقم 25 (بالدستور الأمريكي حول عزل الرئيس) يتطلب تأييد نائب الرئيس، مايك بنس وأغلبية أعضاء الحكومة لعزل ترامب استنادا على عدم أهليته للقيام بالمهام المنوطة به في المنصب.

يوم مظلم في التاريخ

وكان نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، قد دان اقتحام الكونجرس من جانب أنصار ترامب، قائلا في كلمته عقب عودة انعقاد الكونجرس، إنه «كان اليوم مظلما في تاريخ عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بفضل الجهود السريعة لشرطة الكابيتول الأمريكية، وأجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية والمحلية، تم قمع العنف، إننا ندين العنف الذي وقع هنا بأشد العبارات الممكنة».

وأضاف: «إلى الذين عاثوا خرابا في مبنى الكونجرس اليوم، أنتم لم تفوزوا.. العنف لا يفوز أبدا، الحرية هي التي تفوز، ولا يزال هذا هو مكان الشعب، وبينما نجتمع مجددا في هذه القاعة سيشهد العالم مرة أخرى مرونة وقوة ديمقراطيتنا، وحتى في أعقاب أعمال العنف والتخريب غير المسبوقة في هذه العاصمة، اجتمع الممثلون المنتخبون للشعب الأمريكي مرة أخرى، في نفس اليوم لدعم دستور الولايات المتحدة والدفاع عنه».

وكشفت مصادر مطلعة على ما يجري في البيت الأبيض أن الحرس الرئاسي يكثف وجوده بصورة كبيرة ويأتي بالمزيد من عناصره في المناطق المحيطة عقب عملية اقتحام مبنى الكونجرس من قبل مؤيدين للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

الحكومة تبحث إمكانية العزل

وفي سياق متصل، قالت شبكة «سي بي إس» إن عددا من أعضاء الحكومة الأمريكية يبحثون إمكانية استخدام التعديل رقم 25 في الدستور لعزل الرئيس دونالد ترامب من السلطة.

وكشفت الشبكة عن أن «النقاشات جارية بين عدد من أعضاء حكومة ترامب»، مشيرة إلى أن استخدام هذا التعديل سيسمح بإقالة ترامب من منصبه ونقل صلاحياته إلى نائبه مايك بنس.

تعريض البلد لمزيد من الخطر

وفي وقت سابق طالبت كاثرين كلارك، مساعدة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، بإقالة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب وعزله قبل انتهاء ولايته رسميا.

واتهمت كاثرين كلارك ترامب بـ«خيانة البلاد والدستور»، داعية إلى ضرورة عزله من منصبه ومنعه من تعريض الولايات المتحدة لمزيد من الخطر.

وكانت واشنطن، قد شهدت مساء أمس الأربعاء، تظاهرات احتجاجية حاشدة لأنصار ترامب، الذين تمكنوا من اقتحام مبنى الكونجرس أثناء عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.