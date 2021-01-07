باحث مصري في أكسفورد: مصر تعاقدت على 30 مليون جرعة من لقاح كورونا

قال الدكتور أحمد سلمان، الباحث المصري في فريق لقاح أكسفورد في بريطانيا، إنه تناول اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة المسمى لقاح أكسفورد الاثنين الماضي وشهد ارتفاعا في درجات الحرارة لمدة يوم، وتم تطعيم نصف مليون شخص داخل بريطانيا وتسجيل ملاحظات عليهم، ويوجد لقاحات عديدة مستخدمة وتم اعتمادها بنفس التقنيات وهذه مستخدمة أيضا في علاج الأمراض السرطانية لأصحاب المناعات الضعيفة.

4 مليار جرعة لقاح في 2021

وأضاف سلمان خلال تقديمه برنامج مصر تستطيع المذاع على فضائية DMC، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أن هناك اتفاقية بحسب منظمة الصحة العالمية مع 180 دولة حول العالم فيما يعرف باتفاقية كوفاكس التي ستؤمن نحو 20% من احتياجات العالم وكل دولة سيتوفر لها 20% من احتياجات سكانها وذلك لعلاج الأطقم الطبية والفئات الأكثر عرضة للمرض من كبار السن، لكن موعد التسليم غير محدد، بحسب دورة التصنيع فإن اللقاح يأخذ في تصنعيه من شهرين إلى 3 أشهر وبحسب استرازنيكا التي تسعى لتوفير 4 مليار جرعة من اللقاح في عام 2021، وأتوقع أن يصل اللقاح إلى مصر في شهر مارس المقبل أو بعدها بفترة بسيطة لأنه يوجد كميات كبيرة جدا من لقاح أكسفورد في بريطانيا تصل إلى 20 مليون جرعة لكن هناك تقييد بالأطقم الطبية وتنظيم مواعدهم الذي لا يستطيع إلا تطعيم 2 مليون شخص في الأسبوع وهذا يعني أنه ستكون هناك كميات كبيرة من اللقاح ستوزع إلى باقي الدول لحماية أفرادها.

مصر تعاقدت على 30 مليون جرعة

وتابع: الجرعات الموجودة في بريطانيا حاليا مصنعة منذ شهر يونيو الماضي وحجزت لها الولايات المتحدة منها نصيبا لها وبعدها الهند بدأت في التصنيع وكذلك الأرجنتين، أما فيما يخص التوزيع خارج أوروبا فهذا سيكون في إبريل المقبل، صناع القرار في مصر قالوا إنهم تعاقدوا على 30 مليون جرعة خلال الاتفاق مع منظمة الصحة العالمية حاليا، وأنا ببشر إنه هيكون في لقاحات كتيرة هذا العام لكن هذا لا يغني عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.