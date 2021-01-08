بالصور ..صحراء «هو» تتحول إلى قلعة صناعية.. مصانع ومشروعات خدمية

يوما بعد يوم تتغير ملامح المنطقة الصناعية «هو»، الواقعة في صحراء نجع حمادي، شمال محافظة قنا، بالمشروعات الصناعية على وتيرة سريعة وكبيرة، مما يجعلها منطقة واعدة للمستثمرين من رجال الأعمال من أبناء قنا أو من محافظات الصعيد بحكم موقعها الاستراتيجي، إضافة إلى توافر الخدمات التي تم تطويرها من بنية تحتية أو التي تجرى من قبل الدولة، كل هذا على بعد مئات الأمتار من قلعة الصناعة في الصعيد مجمع ألومنيوم نجع حمادي.

184 مصنعاً في الصحراء

الثلاثاء من هذا الأسبوع، افتتح بالمنطقة 4 مصانع عبارة عن مصنع العصر للأعلاف بطاقة إنتاجية 72 ألف طن سنويا، ومصنع ثلج أولاد طلب، بطاقة إنتاجية 5 ملايين لوح سنويا، ومصنع بيراميدز للكمامات ولمبات الليد، بطاقة إنتاجية سنوية 10 ملايين كمامة، ومصنع التوحيد للطوب الأسمنتى بطاقة إنتاجية سنوية 950 ألف طوبة مفرغة ومُصمتة بتكلفة مالية إجمالية للمصانع الأربعة بلغت 29 مليونا و500 ألف جنيه.

فمنطقة «هوّ» الصناعية تضم 184 مصنعا بتكلفة استثمارية 905 ملايين جنيه، وتساهم فى توفير حوالى 16 ألف فرصة عمل للشباب، حيث تشمل هذه المصانع 28 مصنعا مُنتجا، و119 مصنعا جارى تنفيذه، و37 مصنعا فى مرحلة استخراج الموافقات اللازمة لبدء الإنشاء.

أكبر مجمع صناعي في مصر

المجمع الصناعي الذي يقام في منطقة «هو» الصناعية، هو أحد 13 مجمعا صناعيا وجه بإنشائهم الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 12 محافظة لدعم وتطوير قطاع الصناعات الصغيرة، وكونه أكبر المجمعات يقع على مساحة 300 ألف متر، ويضم 28 هنجرا تضم بدورها 420 وحدة صناعية بمساحات تتراوح بين 144 و450 م2، وبلغت نسبة تنفيذ إجمالى الأعمال به 50% بتكلفة مالية تتخطى 700 مليون جنيه ويوفر نحو 13 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ويشمل المجمع على جميع المرافق الأساسية كما أنه يضم عددا من المبانى الخدمية لخدمة العاملين بالمجمع عبارة عن مبنى إداري ومعرض للمنتجات ومطعم وكافتيريا وسوبر ماركت ومسجد، مما يعد نقلة صناعية للمحافظة بما يحتويه من صناعات متوافقة بيئيا مع الاشتراطات التي حددتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يتمتع بكل التيسيرات والخدمات المتكاملة من بنية تحتية وشبكات حماية مدنية وطرق وإنارة ومرافق ومعارض تسويق للمنتجات فهو نموذج مشرف لتوفير مقومات الاستثمار الناجح لرواد الأعمال.

محطة محولات جديدة لخدمة الاستثمار في الصعيد

وفي يونيو المقبل، سيتم افتتاح محطة محولات نجع حمادى الجديدة التي تقع على مساحة 250 ألف م2 بتكلفة مالية تتخطى المليار جنيه بجهد 500 ك.ڤ، وتضم ثلاثة مبانى رئيسية هى مبنى محطة 500 ك.ڤ، مبنى محطة 220 ك.ڤ، وهما مجهزان بنظام الـ GIS وبأحدث المعدات الحديثة بما يضمن كفاءة عالية فى التشغيل .

ويعد مبنى المحطة 500 ك\ف، من أكبر المبانى على مستوى الجمهورية، حيث يتكون من 8 دوائر كهربائية مرتبطة بمحطات كهرباء بنبان، السد العالى، شرق قنا، نجع حمادى القديمة ضمن الشبكة الموحدة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مبنى محطة 66 ك.ڤ .

تساهم المحطة فى توفير الكهرباء للمنطقة الصناعية بـ «هوّ»، والتوسعات العمرانية الجديدة كمدينة الأمل وكذلك توسعات مصنع الألومنيوم، للتحكم في تشغيل المحطة إلكترونيا من خلال غرفة تحكم مركزية مرتبطة بشكل مباشر بمركز التحكم الإقليمي بنجع حمادي، بما يسهم في الحفاظ على نظام التشغيل والتعامل الفورى مع أى أعطال طارئة بما لا يؤثر على التغذية الكهربائية للمناطق التى تخدمها المحطة.

كما أن المحطة تربط الشبكة القومية للكهرباء حتى يتسنى نقل الطاقة الكهربائية من محطات الإنتاج إلى محطات التوزيع ثم إلى المستهلك دون انقطاع أو أعطال لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.