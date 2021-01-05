محافظ قنا يفتتح 4 مصانع جديدة بمنطقة «هوّ» الصناعية «صور»

افتتح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، 4 مصانع جديدة بمنطقة هوّ الصناعية بمدينة نجع حمادي، بحضور حازم عمر، نائب المحافظ، وسحر صدقي ورحاب الغول، عضوا مجلس النواب، وأسامة الهواري، عضو مجلس الشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح «الداودي» أن المصانع التي افتتحت هي «العصر للأعلاف، بطاقة إنتاجية 72 ألف طن سنويا، ومصنع ثلج أولاد طلب، بطاقة إنتاجية 5 ملايين لوح سنويا، وبيراميدز للكمامات ولمبات الليد، بطاقة إنتاجية سنوية 10 ملايين كمامة، والتوحيد للطوب الأسمنتي، بطاقة إنتاجية سنوية 950 ألف طوب مفرغ ومُصمت»، بتكلفة مالية إجمالية للمصانع الـ4 بلغت 29 مليونا و500 ألف جنيه، وساهمت في توفير العديد من فرص العمل للشباب.

وأكد المحافظ أهمية تنويع الصناعات القائمة في كل منطقة صناعية، لتلبية احتياجات أبناء المحافظة، وتوفير فرص عمل لهم، مشددا على ضرورة تكثيف المشروعات الاستثمارية لإحداث تنمية مستدامة بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا، أن الدولة خصصت نحو 3 مليارات جنيه، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتطوير وتوصيل المرافق إلى المنطقتين الصناعتين في قفط وهو بنجع حمادي، مشددا على تقديم التيسيرات كافة وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين مع المتابعة المستمرة لتلك المشروعات، للتأكد من جديتها وسرعة إنهائها.

وأشار أشرف الداودي، إلى أن ملف الاستثمار يُعد أحد الملفات المهمة على أجندة الحكومة في هذه المرحلة، مؤكدا أن المحافظة تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخا استثماريا جاذبا للمستثمرين لزيادة نسب التشغيل، وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب وتحسين مستوى الدخل بما ينعكس على الاقتصاد المصري.

جدير بالذكر أن منطقة هوّ الصناعية تضم 184 مصنعا، بتكلفة استثمارية 905 ملايين جنيه، وتساهم في توفير حوالي 1000 فرصة عمل للشباب؛ إذ تشمل هذه المصانع 28 مصنع مُنتج، و119 جاري تنفيذه، و37 في مرحلة استخراج الموافقات اللازمة لبدء الإنشاء.