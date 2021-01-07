تواضروس: سأحصل على لقاح كورونا.. والصراع بين الشركات له أبعاد اقتصادية

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن إحدى مدرساته كانت تدعى «سعاد» وهي مسلمة الديانة، وشعرت بسعادة غامرة عندما التحق بكلية الصيدلة، موضحًا: «لكنها قالت لي بخاف من الدواء أكثر من المرض، لأن الدواء له تأثيرات غير عادية على حياة الإنسان، والاستخدام السيء للمضادات الحيوية يسبب تأثر الكلى».

وأضاف البابا تواضروس الثاني في حواره مع قطاع الأخبار وقناة النيل للأخبار بمناسبة عيد الميلاد المجيد: «دور الإعلام إنه يطمننا بشأن لقاحات كورونا، وعندما يتم تحديد موعد حصولي على اللقاح فإنني سأحصل عليه، وصراع بعض الشركات العالمية على إنتاج لقاح ضد كورونا يحمل أبعادا اقتصادية، وعندما تحين الفرصة سأتلقى اللقاح وهذا عن قناعة شخصية».

لقاح كورونا لن يكون ضارا إذا لم يحقق النفع

وتابع البابا تواضروس الثاني: «كويس إن العلم وصل للقاح فيروس كورونا، وجرى تحديد نسب نجاح لقاحات كورونا، وإن لم يكن اللقاح يعالج ويكون الأجسام المضادة في الجسم فإنه لن يكون ضارًا له».

حققت حلمي بالالتحاق بالدير وأن أكون راهبا في الدير

وأوضح: «حلمت منذ صغري أن ألتحق بكلية الصيدلة وأن أكون راهبًا في الدير، وأتمنى ان يحب الناس بعضهم وان تسود العلاقات الإنسانية».

كما تطرق البابا تواضروس الثاني إلى التنوع باعتباره معبرًا عن القوة والجمال، وقال: «التنوع هو الجمال لأن تكرار الشيء يسبب نوعا من الملل، ومن رحمة الله أنها أعطانا تنوع الفصول أي أن الله يرضي كل أنواع البشر بهذه الأشكال، كما خلق الله التنوع في النباتات والحيوانات وطباع البشر، والمجتمعات القوية هي التي يكون فيها التنوع قويًا أي أن التنوع هو الجمال وهو سر غني وقوة أي مجتمع».