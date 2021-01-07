مصدر: تراجع إصابات كورونا في مستشفى تلا بالمنوفية 20%

سجلت مستشفى تلا المركزي المخصصة للعزل الصحي، والتابعة لمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، تراجعًا ملحوظًا على مدار الثلاثة أيام الماضية، لحالات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد مصدر مسؤول بمستشفى تلا المركزي للعزل الصحي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أعداد الإصابات انخفضت خلال الأيام الثلاثة الماضية بواقع 20% عن الفترة الماضية، مؤكدًا أن المستشفى أصبح بها أسرّة فارغة، مطالبًا المواطنين بمزيد من الالتزام لكي تمر الأزمة على الجميع بسلام.

فيما أرجع مصدر مسؤول بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال تلك الفترة إلى توجيهات الدولة بارتداء الكمامات والغرامات التي تترتب على مخالفة ذلك، بجانب خوف الناس من أعداد الإصابات التي تحتاج إلى أجهزة تنفس صناعي وأسطوانات أكسجين.

وتستعرض "الوطن" مستشفيات العزل الـ18 في محافظة المنوفية، وهي مستشفى منوف العام، ومستشفى بركة السبع المركزي، ومستشفى قويسنا المركزي، ومستشفى تلا المركزي، ومستشفى الشهداء المركزي، ومستشفى زاوية الناعورة، ومستشفى سرس الليان العام، ومستشفى السادات المركزي .

وهناك أيضًا مستشفى حميات شبين الكوم، ومستشفي حميات منوف، ومستشفى صدر شبين الكوم، ومستشفى صدر منوف، ومستشفى حميات شنتا الحجر، ومستشفى أشمون العام، ومستشفى حميات أشمون، ومستشفى شبين الكوم التعليمي، ومستشفي الهلال بشبين الكوم، ومستشفى جراحات اليوم الواحد بأشمون .

وعلى صعيد متصل، أصدر الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، قرارات بتغيير عدد من القيادات بمديرية الصحة، حيث تم ندب الدكتور أحمد سمير مدير الطوارئ، للعمل مديرا لإدارة المستشفيات، وندب الدكتورة الشيماء شفيق للعمل مديرا لإدارة الطوارئ بالمديرية.

وأضافت المصادر، أنه تم نقل الدكتور أسامة منصور مدير المستشفيات للعمل مديرا لمستشفي الصدر، وندب الدكتور محمد صلاح، للقيام بأعمال مدير العزل في مستشفى الباجور العام .