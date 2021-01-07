بلاغ للنائب العام يتهم السويركي بإجهاض طليقته بـ«فرم الرحم»

أكد المحامي سمير صبري، أنه تقدم ببلاغ للنائب العام بتوكيل من شيماء سيد عمران علي عمران، طليقة رجل الأعمال الشهير، سيد رجب السويركي، صاحب محلات التوحيد والنور، يتهمه فيه مع ثلاثة آخرين، بخطف طليقته وإجهاضها عنفا، وقسرا بأحد المستشفيات بطريقة طبية معروفة باسم «فرم الصغار بالرحم».

توجيه التهم للسويركي ونجله واثنين آخرين

وأضاف صبري في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن البلاغ تضمن توجيه التهم لكل من، سيد رجب السويركي وشهرته سيد السويركي، صاحب محلات التوحيد والنور المحبوس بسجن طرة، وأحمد سيد رجب السويركي نجله، المبلغ ضده الأول، وأسامة عبد الباسط كامل، المستشار القانوني للمبلغ ضده الأول. والطبيبة «ل. البنا»، ملتمسا من النائب العام، إصدار أمر للتحقيق في البلاغ.