سيدة كفر الشيخ المطرودة وابنها يتبادلات الاتهامات والنيابة تحجز الأخير

قررت نيابة مركز دسوق في محافظة كفر الشيخ، حجز «محمد.ا.ف»، المتهم بالاعتداء على والدته المسنة، على ذمة التحريات، وطلبت من المباحث التحريات حول الواقعة، بعدما جرى استدعائه ووالدته السيدة دولت محمد الكومي، 70 عاماً، لسماع أقوالهما عقب نشر حفيد الأخيرة مقاطع فيديو وصورًا توثق اعتداء خاله على جدته منذ 10 أشهر.

وقال مصدر إنه جرى مواجهة السيدة العجوز ونجلها في المباحث والنيابة، وأكدت السيدة تعدي نجلها عليها في شهر أبريل الماضي، وأنها فوجئت اليوم بأنه حرر محضرين ضدها في شهر مايو الماضي، وحكمت المحكمة بحبسها في كل قضية بـ3 أشهر، وعارضت اليوم في الحكمين وخرجت عقب الاستماع لأقوالها، حيث اتهمت نجلها بأنه دائم الاعتداء عليها.

وأضاف المصدر، أن الابن أنكر الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أن والدته هي من اعتدت عليه وطردته، «ضرتبنى وبتهددني دايمًا بطردي من البيت، وهي اللي اعتدت عليا، وبعد كدة أنا ضربتها مرة كان في شهر 4 اللي فات، ومن يومها مجتش جنبها، رغم محاولتها الدائمة طردي وضربي».

وأشار المصدر، إلى أن النيابة لم تصدق الابن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وجرى صرف الأم من النيابة عقب الإدلاء بأقوالها، إلا انه تبين أن عليها حكمان قضائيين، وجرى المعارضة فيهما وخرجت.

وأوضح أن الخلاف بين السيدة وابنها على المنزل وليس المعاش، وأن هناك قرار تمكين ولم يُنفذ بسبب استئناف المتهم على القرار، بعدما علم بوجود حكم بحبسه، وأن حفيد الأم هو من نشر المادة المصورة، بعدما حرر خاله ضده ووالده محاضر اتهمهما فيها بالاعتداء عليه.

وقالت دولت محمد، 70 عاماً، والمعروفة إعلاميًا بـ«سيدة كفر الشيخ المضروبة» إن نجلها حرر ضدها محضرين ضرب، وأن المحكمة حكمت عليها بالسجن 6 أشهر وغرامة مالية، وأنها فوجئت بذلك خلال الاستماع لأقوالها اليوم أمام نيابة مركز دسوق، حيث تقدمت بمعارضة في الحكمين، لافتة إلى أنها قضت نحو 15 ساعة في المركز والنيابة، والتي ذهبت لها مرتين.

وعقب خروجها من سراي النيابة، كشفت «دولت» لـ« الوطن» عن تفاصيل اقوالها، «قولت خد بطاطيني وفرشة سريري، وقلت إنه كان بيضربني على طول، وطردني، والكلام ده كان في شهر 4 اللي فات، لكن إحنا الشرطة جات لينا بالليل، واستدعتنا، وروحنا وقولت كل حاجة للشرطة، ورفضت اتصالح معاه، وعملت فيه محضر جديد، ووكيل النيابة كمان سمع ليا، ووبخه وقاله أمك دي هي أمانتك، وهو بيضربني من 25 سنة ومبهدلني».وأضافت السيدة العجوز، «قولت لوكيل النيابة إني زهقت منه، ومش عاوزاه جنبي، وبيخد فلوسي، لكن مضربنيش من شهر 4 اللي فات، أنا بقبض 422 جنيه، بس يادوب يأكلوني وأعيش، أجيب منين، ووكيل النيابة والمباحث تعاطفت معايا، بس زعلانة إنه حرر ضدي محاضر، ووكيل النيابة أخلى سبيلي».