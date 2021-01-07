إصابة مدير الطب الوقائي في الأقصر بفيروس كورونا

كشف مصدر طبي بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر، مساء اليوم الخميس، إصابة الدكتور أحمد إبراهيم يونس، مدير عام الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بالأقصر بفيروس كورونا، مشيرًا إلى تلقيه بروتوكول العلاج في العزل المنزلي حاليًا.

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أن «يونس» اشتبه منذ يومين في أعراض إصابته بكورونا، وقام بإجراء مسحة طبية مساء اليوم، وثبت إيجابيتها وتقرر عزله منزليًا لحين شفاءه من الفيروس.

وأضاف المصدر أن وكيل وزارة الصحة بالأقصر كلف نائبه بإدارة شؤون الإدارة لحين تمام شفاءه.

جدير بالذكر أن مستشفى الكرنك الدولي وسط مدينة الأقصر، شهدت اليوم خروج 6 حالات شفاء من فيروس كورونا بعد تلقيهم بروتوكول العلاج اللازم من وزارة الصحة داخل قسم العزل المخصص بالمستشفى خلال الفترة الماضية، ويجرى مواصلة دعم الحالات التى تتلقى العلاج داخل قسم العزل بالمستشفى.