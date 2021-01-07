والده الشهيد شريف عمر: أشكر السيسي على هداياه

وجهت السيدة إيمان غريب، والده الشهيد شريف عمر، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لكل هداياه لأسر الشهداء: «تعيين والد الشهيد في مجلس النواب ليست الهدية الأولى منه، وإحنا بنتشرف إن لينا دور وتمثيل في مجلس النواب».

عرفت بتعيين زوجها بمجلس النواب عبر الأصدقاء

وأضافت «غريب»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء DMC» والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على فضائية «DMC»، أنها عرفت بتعيين زوجها في مجلس النواب من قبل عدد من الأصدقاء، وهو تشريف كبير من قبل الرئاسة لدور الشهيد وأسرته كامله: «الرئيس مش بينسى ولاد مصر اللي بيدافعوا عن البلاد بدمائهم».

مسؤولية زوجها في البرلمان كبيرة

وأوضحت أن المسؤولية التي سيتولاها زوجها في البرلمان المصري ستكون كبيرة وسيكون سندا لأسر الشهداء تحت قبة البرلمان.