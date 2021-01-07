فردوس عبدالحميد: لم أستطع شراء شقة على البحر بالإسكندرية بسبب ثمنها

قالت الفنانة فردوس عبدالحميد، إنها وُلدت في محافظة الإسكندرية لكنها لم تعشِ كثيرًا فيها، إذ جاءت محافظة القاهرة عندما كانت في السادسة أو السابعة من عمرها، مشددة على أنها لا تستطيع نسيان فترة إقامتها بالإسكندرية، إذ أن لها بصمة في حياتها، لأنها تحب البحر وتتأثر به: «كنت طول عمري بقول نفسي يبقى عندي شقة في الإسكندرية على البحر، لأن الشقق على البحر غالية أوي، والعام الماضي استأجرت شقة على البحر على طول .. حلم العمر تحقق».

فردوس تستعين بتشبيه والدها لشرح الفرق بين القاهرة والإسكندرية

وأضافت «عبدالحميد» خلال حوارها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد مقدم برنامج «رأي عام» الذي يعرض عبر شاشة TEN: «أزور الإسكندرية في الشتاء دائمًا، ووالدي رحمه الله كان يشبه الإسكندرية بالفتاة الصغيرة الجميلة الرفيعة التي تحمل حقيبة على ظهرها وبتدلع، اما القاهرة فهي سيدة سمينة عرقانة .. عمومًا أنا أحب الإسكندرية منذ صغري لأنها تمثل الشباب بالنسبة إليّ وإخوتي».

مميزات المرأة السكندرية

وتابعت، أن السيدة السكندرية تتميز بقوة شخصيته وخفة دمها، كما أنها تعمل على حل كل المشكلات التي تعترض طريقها بصرف النظر عن صعوبتها: »شخصية المرأة السكندرية قوية وميعجبهاش الحال المايل، وحنونة ودمها خفيف، امي كانت كذلك، كانت سيدة لها وجود وتحل المشكلات، وربتنا كل على أن نكون مثلها، أنا وشقيقتاي».

وأردفت: «السيدة السكندرية صوتها عالي لأن صوت البحر عالي، وهي بـ100 راجل وبتخش في المشاكل ومش بيهمها وتحاول تحلها، ووالدتنا طلعتنا كلنا كده».