«قنا العام» تنجح في استئصال طحال طفل عمره 6 سنوات: عانى من نزيف حاد

نجح فريق طبي بمستشفي قنا العام، اليوم، في استئصال طحال لطفل عاني من نزيف في البطن، وتم تحويله من مستشفي دشنا المركزي شمال قنا.

وتكون الفريق الطبي من الدكتور أحمد دردير، والدكتور عبد الرحيم محمد، طبيبي الجراحة العامة، والدكتور أحمد عاشور، طبيب التخدير، بإشراف الدكتور محمد الديب، مدير المستشفي.

وأوضحت مستشفي قنا العام في بيان صحفي اليوم، أن المستشفي نجحت في استئصال الطحال لطفل 6 سنوات كان يعاني من نزيف حاد في البطن، ومحول من مستشفي دشنا المركزي، مشيرة إلى استقرار حالته الصحية.

وكان فريق طبي بمستشفى قنا العام بداية الأسبوع الحالي، نجح فريق طبى بمستشفى قنا العام، من استئصال طحال و وقف نزيف داخلي في البطن لطفل عمره 4 أيام فقط، بعد دخوله للمستشفى مصابًا بأنيميا ونزيف في البطن.

وضم الفريق الطبى كل من: الدكتور محمود ابراهيم القهيوي، الدكتور عمرخيري، الدكتور أحمدرضوان، والدكتور أسامة عبدالعاطي، من قسم الجراحة العامة، والدكتور مينا لوقا، من قسم التخدير، والدكتور مرقص فيكتور، والدكتور محمد فوزى أبو سحلى من قسم الحضانات، وتمريض قسم العمليات، بإشراف الدكتور جمال الحرز، رئيس قسم الجراحة العامة، والدكتور عادل علي، رئيس قسم التخدير.

وقال الدكتور محمدالديب، مدير المستشفي، أن الطفل البالغ من العمر 4 أيام فقط، دخل إلى حضانة المستشفى بعد ولادة طبيعية خارج المستشفى، بتشخيص أنيميا، وبعد إعطاء دم للطفل، وعمل الفحوصات اللازمة تبين عدم رفع نسبة الهيموجلوبين، فتم عمل أشعة تلفزيونية علي البطن وتبين وجود نزيف بالبطن وتجمع دموي علي الطحال.

وتابع الديب، بعدها تم استدعاء فريق الجراحه بالمستشفى، الذى قرر دخول الطفل لغرفة العمليات لعمل استكشاف للبطن وتم عمل العملية و استئصال الطحال و وقف النزيف الذى كان يعانى منه الطفل.

وأشار الديب، إلى أن الحالة العامة للطفل مستقرة ويتمثل للشفاء، مع متابعة مستمرة من قبل الأطباء، موجهاً الشكر للأطباء القائمين على إجراء الجراحة.