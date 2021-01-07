رئيس مكافحة الإدمان: 50% من المدمنين في مصر يتعاطون الحشيش

قال عمرو عثمان، رئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ومعاون وزيرة التضامن، إن هناك لجنة مشترك بين وزارة الصحة والداخلية والتضامن والتعليم تقوم بالكشف المفاجئ على سائقي الحافلات المدرسية وتم الكشف على 8000 حالة ونحو 170 شخص متعاطي، بينما عند بدء الحملة في 2015 كان التعاطي 12% ونحاول الوصول إلى نسبة 2%.

وأضاف رئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ومعاون وزيرة التضامن، أن هناك أيضا حملة للكشف على سائقي الطرق السريعة بالتعاون مع وزارة الداخلية وهناك حملات مكثفة للكشف علي أي سائق مهني وكذلك العاملين في الجهاز الإداري بالدولة وتم الكشف على 300 ألف شخص وهناك تعاطي بنسبة 8% ووصلت حاليا إلى 1.8% وتم الكشف حول 30 مقر تابع لوزارت مختلفة من أجل حل أزمة تعاطي بعض الموظفين.

وتابع: «هناك آلية من الخط الساخن للعلاج المجاني من الإدمان في سرية تامة وتقدم أكثر من 130 الف تقدموا بالعلاج منهم نحو 30 ألف شخص يعمل بالدولة، وأكثر من 50% من المتعاطين في مصر يتعاطون الحشيش ثم الترمادول ثم الإستروكس الذي وصل إلى 23% وانخفض حاليا إلى 13%، وكل يوم يتم الكشف على نحو 3000 إداري في المحافظة وهناك تركز على المرافق الحيوية وهناك تعميم لحملات الكشف في الفترة المقبلة لأنه غير مقبول وجود مسئول حكومي يتناول مخدرات ومبسوطين بانخفاض نسبة التعاطي من 8% إلى 2% حاليا، وكشفت وزارة الداخلية على 30 ألف سائق على الطرق السريعة بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان".

ويتسبب الإدمان في إحداث خلل جسدي وعقلي للأشخاص المتناولين ويتعرضون للأذية النفسية والجسدية على المدى الطويل مع ظهور أعراض انسحاب وإمكانية التحول إلى أشخاص أصحاب ميول انتقامية وإجرامية من خلال سرقة مال لشراء الجرعة الخاصة به للتعاطي.