«غلطة رضيعة كشفت المستور».. القصة الكاملة لطفلة الحشيش في طوخ

شهدت قرية «كفر منصور»،التابعة لمركز طوخ، ابتلاع طفلة عمرها عام ونصف العام، قطعة حشيش فأصيبت بحالة إعياء شديدة، وجري نقلها لمستشفى خاص ومنها إلي «بنها الجامعي»، وإسعافها بقسم السموم بالمستشفى وإستخراج القطعه من معدتها وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بالتحفظ علي والدتها بتهمة الإهمال وضبط وإحضار جدها لأبيها لتورطه في تجارة المخدرات.

البداية

تلقى اللواء فخر الدين العربي، إخطارًا من العميد تامر موسى مأمور مركز طوخ بابتلاع الطفلة "ف.ا" البالغة من العمر عام ونصف قطعة من مخدر الحشيش.

أخطر اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتم ضبط الأم وتدعى "ن. ع" وكشفت التحريات أن جد الطفلة لأبيها متورط في تجارة المخدرات وتحرر محضرا بالواقعة.

التحريات

كشفت تحريات أجهزة البحث الجنائي أن الطفلة كانت تلهو بقطعة حشيش وابتعلتها بعد أن غافلت الجميع وأصيبت بحالة إعياء شديدة وتم نقلها لمستشفى خاص ومنه إلى بنها الجامعي لإنقاذ حياتها.

وأكدت التحريات أن جد الطفلة من كبار تجار المخدرات بمنطقة كفر منصور بطوخ ويدعى "ب.ف" وأن الطفلة غافلته وابتلعت قطعة الحشيش بعد أن قام الجد بتقطيعه لقطع صغيرة قبل إعداده لترويجه على عملائه بالمنطقة.

الأم تواجه تهمة الإهمال

وألقت أجهزة الأمن القبض على ربة منزل لاتهامها بالإهمال وطلبت النيابة التحريات بشأن تورطها في الإتجار فى المواد المخدرة من عدمه مع التحفظ عليها وحبسها حيث تسبب إهمالها في تناول طفلتها قطعة من مخدر الحشيش.

تقرير سموم بنها الجامعي

كشفت تحريات المباحث في الواقعة وتقريرقسم السموم بمستشفى بنها الجامعي أن الطفلة البالغة من العمر عام ونصف العام بلعت قطعة حشيش مخدرة مما عرضها لخطر التسمم وكادت الواقعة أن تودي بحياتها قبل إنقاذها

النيابة

بالعرض علي النيابة العامة أمرت بحبس الأم 4 أيام علي ذمة التحقيقات في تهمة الإهمال وضبط وإحضار جد الطفلة لأبيها لتورطه في تجارة المخدرات وحيازة الحشيش حيث أن تحويل الطفلة جاء من مستشفي خاص وبمفردها ولم تكن بصحبة أحد.

كانت مستشفى بنها الجامعى ستقبل الطفلة وجرى تحويلها لمركز السموم بالمستشفى وتم ضبط الأم وتدعى "ن. ع" لتسببها في إهمال طفلتها الرضيعة وكشفت التحريات أن جد الطفلة لأبيها تاجر مخدرات معروف نشاطه بطوخ وطلبت النيابة تحريات أجهزة امن القليوبية حول تورط الام من عدمه في تجارة المخدرات حيث لم توجه لها اي تهم في واقعة حيازة المخدر الذي وصل ليد أبنتها ووجهت النيابة لها تهمة الإهمال في رعاية الطفلة وتعريض حياتها للخطر

وأكدت مصادر أمنية انه لم يتم القبض علي الجد المشار اليه بتجارة المخدرات وحيازة الحشيش حيث يجري إعداد الاكمنة المطلوبة لضبطه تنفيذًا لقرار الضبط والإحضار الصادر من النيابة.