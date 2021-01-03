تحريات واقعة «طفلة الحشيش»: جدها تاجر مخدرات شهير بطوخ

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، التي تجريها مباحث طوخ، بشأن واقعة تناول رضيعه «عام ونصف» قطعة من الحشيش، وإنقاذها بقسم السموم بمستشفي بنها الجامعي، أن الطفله كانت تلهو بقطعة الحشيش وغافلت الجميع وابتعلتها وأصيبت بحالة إعياء شديدة، وجرى نقلها لمستشفى خاص، ومنها لمستشفى بنها الجامعي لإنقاذ حياتها.

وأوضحت التحريات، أن جد الطفلة من كبار تجار المخدرات بمنطقة كفر منصور بطوخ، ويدعى «ب ف» وأن الطفلة غافلته وابتلعت قطعة المخدر.

وأضافت التحريات أن تقرير قسم السموم بمستشفى بنها العام، أكد أن الطفلة البالغة من العمر عام ونصف العام بلعت قطعة حشيش مخدرة.

وألقت مباحث مركز طوخ القبض على الأم لاتهامها بالإهمال، مما تسبب في تناول طفلتها الرضيعه قطعة من مخدر الحشيش.

كان اللواء فخر الدين العربي، قد تلقي إخطارا من العميد تامر موسى، مأمور مركز طوخ، بابتلاع طفلة تدعى «فيروز. ا» عام ونصف، قطعة من مخدر الحشيش.

وجرى إخطار اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، وتم ضبط الأم وتدعى «ن. ع» لتسببها في إهمال طفلتها الرضيعة، وكشفت التحريات أن جد الطفلة لأبيها تاجر مخدرات معروف نشاطه بطوخ.

فيما أمرت النيابة، بطلب تحريات المباحث حول الواقعة وحبس الأم والاستعلام عن حالة الطفلة التي تبين أنها كانت تلعب بقطعة صغيرة من مخدر الحشيش وابتلعتها.

فيما كشفت التحريات ان الأم تقوم بترويج المخدرات وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8 لعام 2021 جنح طوخ.

وكشفت التحريات، أن المستشفي الجامعي ببنها، استقبل الحالة وتم حجزها بقسم السموم، وإجراء كافة الخدمات الطبية اللازمة، حيث تبين أن الطفله تم تحويلها من مستشفي خاص آخر، دون أن يكون بصحبتها أحدا من أهليتها، وكشفت التحقيقات تورط الأم في الواقعة، حيث إنها وزوجها وجد الطفلة لأبيها معروف عنهم ترويج المواد المخدرة وغافلتهم الطفلة، وابتلعت قطعة حشيش مخدر وتم إنقاذ حياتها.