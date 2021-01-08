«الكهرباء»: تحويل المتقاعسين عن دفع الفاتورة لنظام الكارت ليس عقابا

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن تحويل المواطنين المتقاعسين عن دفع فواتير الكهرباء إلى نظام الكارت مسبوق الدفع، لا يعد عقابا لهم، ولكنه أمر يخدم التوجه العام في الوزارة، للتحويل من المنظومة التقليدية إلى المنظومة الذكية بالعدادت مسبوقة الدفع أو العدادت الذكية.

وأضاف «حمزة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الآن»، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الوزارة وصلت حاليا إلى تركيب ما يقرب من 10 ملايين عداد مسبوق الدفع، كما تم تطوير الخدمات المرتبطة بها من تطبيقات يتم تحميلها على الهواتف من أجل شحن الكروت ، وحتى يكون الأمر أكثر سهولة وطمئنينه لدى المستخدمين.

منظومة إلكترونية موحدة لتكون أكثر حوكمة وشفافية

وأوضح أن العدادات الذكية لا تحتاج إلى الكارت، ولكنها تعتمد على مراكز جمع البيانات المرتبطة به، كما أن المنظومة الإلكترونية كلها تتجه إلى ربط كل أنظمة العدادات في منظومة إلكترونية موحدة لتكون أكثر حوكمة وشفافية: «أهم ما يميز للمواطن هو مساعدته على التحكم في استهلاك الكهرباء، وهيكون قدام المواطن بيان باستهلاكه قد إيه من الكارت ووصل لأنهي شريحة، وفترة المحاسبة محددة بـ30 يوما».

النظام الجديد سيساعد المواطنين في ضبط الاستهلاك

وأكد أن ذلك سيساعد المواطنين في ضبط الاستهلاك الخاص بهم شهريا، كما وسيجري التقسيط على فترات تصل إلى 12 أو 24 شهرا، بحسب المديونية الموجودة على المستهلك: «هي مصلحة للطرفين، سواء شركات الكهرباء أو للمواطن علشان يبقي فيها نوع من عدم تراكم المديونيات».

تقديم تسهيلات وتيسيرات للمواطنين

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار تقديم كل التسهيل والتيسير للمواطنين والتوجه للجزء الإلكرتوني والرقمنة وكل الخدمات الموجودة تسعى إلى التيسير على المواطنين وتقديم الخدمات بطريقة سهلة وبسيطة وبها نوع من الشفافية دون الاعتماد على العنصر البشري.