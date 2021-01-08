إصابات كورونا تعاود الارتفاع مرة أخرى بعد 4 أيام من الانخفاض

عاودت أرقام إصابات كورونا إلى الارتفاع مرة أخرى، بعدما انخفضت لعدة أيام متتالية، حيث سجلت أمس الخميس، 1219 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بجانب وفاة 54 حالة جديدة.

بينما سجلت وزارة الصحة أول أمس الأربعاء 6 يناير، 1007 حالات إصابة جديدة بانخفاض لأعداد الإصابات عن اليوم الذي سبقه وسجلت 57 حالة وفاة.

وسجلت الوزارة 1119حالة إصابة جديدة يوم الثلاثاء 5 يناير، منخفضة عن اليوم السابق و55 حالة وفاة.

وسجلت1277 حالة جديدة يوم الاثنين 4 يناير، و58 وفاة وذلك في انخفاض لأعداد الإصابات.

وسجلت 1309 حالة إصابة جديدة و64 حالة وفاة وذلك يوم الأحد 3 يناير، منخفضة بنحو 100 إصابة عن اليوم السابق.

وسجلت وزارة الصحة 1407 حالة إصابة جديدة و54 حالة وفاة جديدة، وذلك يوم السبت 2 يناير.

وقال «مجاهد» إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مجاهد، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 146809 حالة من ضمنهم 116775 حالة تم شفاؤها، و 8029 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335، ورقم الواتساب 01553105105، بالإضافة إلى تطبيق صحة مصر المتاح على الهواتف.