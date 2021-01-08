ترامب يتخلى عن أنصاره بعد ليلة اقتحام الكونجرس: سيدفعون الثمن

تخلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أنصاره بعد اقتحام الكونجرس، رغم أنه من دعاهم للذهاب إلى هناك، كما دعاهم للقتال، على حد تعبيره بداعي سرقة الانتخابات.

وقال ‏الرئيس المنتهية ولايته، وفق ما نقلت وسائل الإعلام الأمريكية منذ قليل، إن »من شاركوا في أعمال العنف في مبنى الكونجرس سيدفعون الثمن».

وجدد الرئيس الأمريكي الخاسر للانتخابات تأكيده الالتزام بأن يكون هناك انتقال سلمي وسلس للسلطة في 20 يناير المقبل لمنافسه جو بايدن.