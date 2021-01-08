خريطة اللقاحات: التطعيم بـ «سينوفارم» الثلاثاء والتعاقد على «أكسفورد»

وصلت مصر في 11 ديسمبر من العام المنقضي، شحنة من لقاح «سينوفارم» الصيني، حيث تعتبر مصر من أوائل دول العالم في الحصول على جرعات من هذا اللقاح، والذي شاركت مصر في تجاربه السريرية، وحصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، على جرعة من اللقاح ضمن التجارب السريرية التي تم إجراؤها في مصر وعدد من دول العالم.

وتستعرض «الوطن»، خريطة لقاحات كورونا في مصر لكم كما يلي:

مصر تتعاقد رسميًا على لقاح أكسفورد «استرا زينكا»

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، «هناك تفاوض مع شركة استرا زينكا للحصول على لقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، حيث يجرى التفاوض بين شركة استرازينكا وشركة فاكسيرا المصرية، التي تُعد بوابة دخول اللقاحات لمصر سواء استرا زينكا أو سينوفارم الصيني».

وأضافت «زايد»، خلال تصريحات تلفزيونية، أن شركة استرازينكا قد قدموا ملفهم يوم الخميس الماضي، وتم العمل على التفاوض في التوريدات، وستصل أول شحنة من لقاح استرا زينكا لمصر في الأسبوع الثالث أو الرابع من شهر يناير الجاري.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أن لقاح استرازينكا في المراحل النهائية في التعاقد، «عشان نتعاقد لازم يحصل على موافقة الطوارئ، هي دخلت الملف الخميس اللي فات، وبعتت العقد وخدنا موافقة مجلس الوزراء، انتهينا من كل الإجراءات وفور ترخيصه سنبدأ التوريدات، وتم عرض هذه المعلومات على الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم».

باحث بأكسفورد يكشف تعاقد مصر على 30 مليون جرعة من لقاح «استرازنيكا»

كشف الدكتور أحمد سلمان، الباحث المصري في فريق لقاح أكسفورد في بريطانيا، أن هناك اتفاقية بحسب منظمة الصحة العالمية مع 180 دولة حول العالم فيما يعرف باتفاقية كوفاكس التي ستؤمن نحو 20% من احتياجات العالم وكل دولة سيتوفر لها 20% من احتياجات سكانها وذلك لعلاج الأطقم الطبية والفئات الأكثر عرضة للمرض من كبار السن، لكن موعد التسليم غير محدد، بحسب دورة التصنيع فإن اللقاح يأخذ في تصنعيه من شهرين إلى 3 أشهر.

وأوضح سليمان في تصريحات تلفزيونية أنه بحسب «استرازنيكا» التي تسعى لتوفير 4 مليار جرعة من اللقاح في عام 2021، «أتوقع أن يصل اللقاح إلى مصر في شهر مارس المقبل أو بعدها بفترة بسيطة لأنه يوجد كميات كبيرة جدا من لقاح أكسفورد في بريطانيا تصل إلى 20 مليون جرعة لكن هناك تقييد بالأطقم الطبية وتنظيم مواعدهم الذي لا يستطيع إلا تطعيم 2 مليون شخص في الأسبوع وهذا يعني أنه ستكون هناك كميات كبيرة من اللقاح ستوزع إلى باقي الدول لحماية أفرادها».

وتابع: «التوزيع خارج أوروبا فهذا سيكون في إبريل المقبل، صناع القرار في مصر قالوا إنهم تعاقدوا على 30 مليون جرعة خلال الاتفاق مع منظمة الصحة العالمية حاليا، وأنا ببشر إنه هيكون في لقاحات كتيرة هذا العام لكن هذا لا يغني عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا».

التطعيم يبدأ الثلاثاء المقبل

وكشفت مصادر في وزارة الصحة، أن عملية التطعيم ضد لقاح كورونا، ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل في عدد من المراكز المخصصة على مستوى الجمهورية، حيث خصصت وزارة الصحة 34 مركزًا في 27 محافظة، لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا.

وقالت مصادر لـ«الوطن»، إن عملية التطعيم سوف تبدأ في المراكز الأساسية في المحافظات الأكثر إصابة بفيروس كورونا، ثم تبدأ بعدها كمرحلة ثانية في المراكز الواقعة في المحافظات الأقل إصابة بالفيروس، وأن عملية التطعيم سوف تتم باللقاح الصيني «سينوفارم» الذي وصل مصر في ديسمبر المنقضي.

اللقاح المصري سيدخل مرحلة التجارب السريرية

كشف اللواء محسن بدوي، مدير مصنع فاكسين فالي، أنهم وقعوا بروتوكول تعاون مع المعهد القومي للبحوث لإنتاج وتصنيع اللقاح المصري المضاد لفيروس كورونا، وأن هيئة الدواء المصرية أوفدت لجنة فنية لمراجعة استعدادات المصنع لإمكانية تصنيع لقاح فيروس كورونا، موضحا أن اللجنة وضعت بعض الملاحظات التي تم تنفيذها، وفي انتظار الموافقة من هيئة الدواء المصرية، وبعدها ستيم تجهيز 3 آلاف جرعة للتجارب السريرية، وهذا قد يستغرق شهرين، لافتا إلى أن الإنتاج قد يكون آواخر العام.