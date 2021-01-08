عزل مدير حميات المحلة بعد إصابته بفيروس كورونا

كشفت مصادر داخل نقابة أطباء الغربية، إصابة الدكتور محمد عبده، مدير مستشفي حميات المحلة، وخضوعه للعزل المنزلي وبروتوكول العلاج المقرر من قبل وزارة الصحة.

وأكدت المصادر في تصريح لها، اليوم، أن فريق من الطب الوقائي بمديرية الصحية سيتابع حالة «عبده»، لحين إعلان تعافيه من الفيروس، لافتة إلى أن مديرية الصحة، كلفت الدكتور محمد عينر استشاري الباطنة والحميات والحالات الحرجة، بإدارة أقسام الطوارىء والعزل الصحي بالمستشفى.

وكان «عبده»، ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كوفيد 19 والتي بدأت بسعال جاف وضيق في التنفس وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، وفقدان الشهية والتذوق وحاسة الشم طول الأيام السبع الماضية، ما دعا زملائه إلى اتخاذ قرارا بعزله منزليًا، تجنبا لتدهور حالته الصحية.

فيما أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة تكليف الدكتور هشام شيحه، مدير المستشفيات بالمديرية، بالتنسيق مع الدكتورة هيام أبوحمر، مدير الطب العلاجي، بتشكيل لجان للإشراف علي توزيع أسطوانات الأكسجين لدعم كافة مستشفيات الصدر والحميات والعامة علي مدار 24 ساعة.

كما وجه إلى ضرورة الإسراع فى تنفيذ تركيب شبكات أكسجين إضافية من خلال التعاقد مع المصانع المتخصصة، وقال مدير إدارة المستشفيات بصحة الغربية، إن المديرية انتهت من تركيب «تانك أكسجين»، بسعة 10000 لتر بمستشفى كفر الزيات العام، فضلا عن تزويد المستشفى بعدد 60 أسطوانة أكسجين لتقديم الرعاية الصحية لمصابي كورونا بالشكل المطلوب.