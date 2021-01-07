وكيل الصحة يتفقد مستشفيات المحلة ويشيد بجراحة نادرة لإنقاذ رضيعة

أجري الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، الأربعاء، يرافقه الدكتور هشام شيحه، مدير إدارة المستشفيات، وفريق طبي وفني، مستشفى صدر المحلة، ومستشفى حميات المحلة؛ ومستشفى المحلة العام لمتابعة سير العمل بهم.

كما حرص وكيل الوزارة على متابعة استقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا والاطمئنان عليهم، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، ومتابعه كفاءة تنكات الأكسجين وتوريد الشركات للمستشفيات، كما شدد على تطبيق معايير مكافحة العدوى واتخاذ الإجراءات الوقائية.

وخلال جولته راجع وكيل الوزارة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية وتأكد من توافر مخزون كاف بها.

كما تقدم «حميدة»، بالشكر للأطقم الطبية على ما يبذلونه من جهد وإخلاص لحماية بلدهم، مؤكدا أنهم «أبطال يصنعون ملحمة في التصدي للفيروس».

من ناحية أخرى نجح فريق طبى بمستشفى المحلة العام، في إجراء جراحة نادرة لرضيعة عمرها أيام، تعانى من عيب خلقى وهو انسداد فتحتي الأنف الداخليتين مما أدى إلى استحالة التنفس.

وأكد دكتور جمال شادى مدير مستشفى المحلة العام، أن الطفلة كانت تحتاج لتدخل جراحي، وبعد عمل أشعة مقطعية للتأكد من التشخيص، تم إجراء إصلاح العيب الخلقى وعمل فتحات داخلية للأنف لكى تتمكن الطفلة من التنفس بصورة طبيعية، باستخدام المنظار الضوئى، فى إطار التنسيق الدائم بين أقسام المستشفى.

وضم الفريق الطبي للعملية كلا من الدكتور دكتور خالد البرادعى نائب رئيس قسم الأنف والأذن، فى وجود دكتور أسامة أبو أمنة استشارى ورئيس قسم الأنف والأذن والدكتور وليد زكريا والدكتور أمانى عياد والدكتور محمد عسكر أخصائيين بالقسم.

الجدير بالذكر أنه يتم تجهيز وإعداد أطباء قسم الأنف والأذن والحنجرة للقيام والمشاركة في مثل هذه العمليات النوعية والدقيقة.