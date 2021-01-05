مصرع مسن دهسا تحت عجلات القطار في المحلة الكبرى

لقي شخص في بداية العقد السادس من عمره، مصرعه تحت عجلات قطار بمدينة المحلة الكبرى، في محافظة الغربية مساء اليوم الثلاثاء، أثناء محاولته عبور الخط الحديدي، دون الانتباه للقطار القادم، والذي مزق جسده إلى أشلاء.

تلقى مدير أمن الغربية، اللواء هاني مدحت، إخطاراً من العقيد محمد فتحي، مأمور قسم شرطة ثاني المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطه النجدة بمصرع مواطن يُدعى "نجيب م."، 51 سنة، مقيم بقرية "شبرا ملكان" بدائرة مركز المحلة، في حادث قطار بمنطقة "التيسير" بدائرة القسم.

كما انتقلت القيادات الأمنيه والتنفيذية وقوات من الشرطة، برئاسة الرائد أحمد عبد الشافي، رئيس مباحث قسم شرطة ثاني المحلة، إلى مكان الحادث، لإجراء المعاينات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأفادت التحريات الأمنية بمصرع المجني عليه أثناء عبوره الخط الحديدي "طنطا - المحلة"، حيث لم ينتبه لقدوم القطار، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقل المجني عليه إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثة، والتصريح بالدفن فور ورود تقرير الصفة التشريحية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة.