رئيس المحلة يحيل مسؤولين بالإدارة الهندسية بمحلة أبو علي للنيابة

أصدر اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، توجيهاته العاجلة لمساعديه بإحالة مسؤولي الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لقرية محلة أبو على، ومسؤولي الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لقرية الهياتم إلى النيابة العامة.

كان رئيس مدينة المحلة الكبرى تلقى تقريرا من اللجنة المشكلة لفحص سجلات المحاضر والتراخيص بالوحدات المحلية، يتضمن رصد مخالفات هندسية بالوحدتين منها عدم وجود سجل لملفات التراخيص، والأخطاء الواردة في طلبات المرافق لمباني بدون ترخيص، وعدم قيام مسؤولي تلك الوحدات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فأصدر قراره المشار إليه.

من ناحيه أخرى، قامت رئاسة مركز ومدينة بسيون، تحت إشراف منى صالح، رئيس المدينة بغلق وتشميع إحدى قاعات الأفراح ببسيون، بعد فض الفرح المقام بها.وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بمنع التجمعات تطبيقاً للإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي ذات السياق، قامت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات، برئاسة محمد صلاح، بالمرور على المقاهي بالقرى التابعة للوحدة المحلية بكفور بلشاي، وتمت مصادرة الشيش واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المقاهي المخالفة، كما تم فض عدد (٣) تجمعات أفراح بقرى دقرن وكوم مهنا.

ويناشد محافظ الغربية المواطنين بالابتعاد عن التجمعات والتواجد بأعداد كبيرة بالأماكن المغلقة حرصا على صحة الجميع وسلامتهم في ظل الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد.