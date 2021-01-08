يسرا: دخلت مرحلة التعافي من كورونا.. وسأجري مسحة خلال يومين

كشفت الفنانة الكبيرة يسرا عن تحسن حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس «كورونا» المستجد منذ أسبوعين تقريبا عقب اتباعها للبروتوكول العلاجي المعلن من وزارة الصحة.

وقالت يسرا في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إنها دخلت مرحلة التعافي من الوباء العالمي، وسوف تجري مسحة جديدة، الأحد المقبل، للوقوف على طبيعة حالتها سواء بإيجابية المسحة أو سلبيتها، مضيفة أنها تدعو الله أن يمن عليها بالشفاء العاجل.

وتابعت: «أود أن أشكر كل من سأل عني في هذه الأزمة الصحية، وكل الشكر لمسؤولي وزارة الصحة على دعمهم واهتمامهم، وأدعو الله في هذا العام أن يزيح هذا الوباء كي تعود الحياة إلى طبيعتها من جديد».

يسرا: أشكر كل من سأل عني في أزمتي الصحية

وكانت يسرا قد تلقت صدمة موجعة برحيل الكاتب الكبير وحيد حامد الذي وافته المنية، السبت الماضي، داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة عن عمر يناهز 77 عام، وذلك بعد تعرضه لأكثر من أزمة صحية أودت بحياته.

ولم تتمكن الفنانة من حضور جنازة صديق عمرها لإلقاء نظرة الوداع عليه بسبب إصابتها بـ«كورونا» وإجراءات العزل المنزلي، حيث صرحت لـ«الوطن» أن وفاة وحيد حامد خسارة فنية وإنسانية كبيرة، لأنه شخص لن يُعوض، بحسب قولها.

الفنانة الكبيرة: رحيل وحيد حامد خسارة فنية وإنسانية كبيرة

وأوضحت أن وحيد حامد أثرى السينما المصرية والعربية بالعديد من الأفلام المميزة التي ناقش خلالها عددا كبيرا من القضايا المجتمعية التي تهم المواطن المصري البسيط.

وكانت آخر أعمال الفنانة يسرا فيلم «صاحب المقام» الذي عُرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وحقق نجاحا كبيرا، وشاركها البطولة كل من آسر ياسين، أمينة خليل، بيومي فؤاد، إبراهيم نصر، ميدو عادل، إنجي المقدم، محمود عبدالمغني، فريدة سيف النصر وكوكبة من النجوم، من تأليف إبراهيم عيسى، إخراج ماندو العدل، وإنتاج أحمد السبكي.

وعلى مستوى الدراما التليفزيونية، تألقت يسرا في دراما رمضان الماضي بمسلسل «خيانة عهد» الذي حاز على إعجاب الجمهور والنقاد، وشاركها البطولة كل من حلا شيحة، عبير صبري، بيومي فؤاد، جومانا مراد، خالد أنور، تيام مصطفى قمر، هنادي مهنا وآخرين.