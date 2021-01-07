يسرا تهنئ الأقباط من داخل العزل المنزلي: «كل سنة واحنا سند لبعض»

هنأت الفنانة يسرا، أقباط مصر من داخل العزل المنزلي، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت يسرا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «كل سنة وأهل مصر الأقباط وحبايبي وصحابي وأهلي جميعا بألف خير وسعادة وسلام».

وأضافت الفنانة: «كل سنة واحنا إيد واحدة سند لبعض وقت الشدة والفرح وإن شاء الله سنة سعيدة ومباركة علينا جميعا».

يذكر أن الفنانة يسرا قد أصيُبت بفيروس كورونا منذ أيام، وتخضع حاليا للعزل المنزلي بعيد عن عائلتها، إلا أن حالتها تحسنت كثيرا خلال الأيام الماضية، خاصة في ظل تعرضها لظروف صعبة خاصة بالتنفس.

وقد عانت خلال الفترة الأخيرة من ارتفاع في درجة الحرارة، وصعوبة في التنفس، ولكنها قررت أن تعالج في منزلها تحت إشرف طبي متكامل، بعيدا عن المستشفيات.

كما أن يسرا تعاني من «ربو إنزيمي»، وهذا يجعل استجابتها للعلاج بطيئة، مشددة أن ما تداول خلال الأيام الماضية من أخبار حول تطورات حالتها الصحية غير صحيح، وأنها لم ترقد على جهاز الأكسجين كما أشيع.

ووجهت يسرا الشكر لوزارة الصحة وللكل الأطباء وطاقم التمريض الذي يشرف على حالتها الصحية قائلة: «مفيش كلام يوفي الناس دي حقها على المجهود العظيم لمواجهة هذا المرض».

يذكر أن مسلسل «خيانة عهد» كان آخر أعمال يسرا الدرامية، والذي حقق نجاحا كبيرا، وهو من بطولة حلا شيحة، وعبير صبري، وبيومي فؤاد، من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز.

كما شاركت يسرا في فيلم «صاحب المقام»، من تأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج ماندو العدل، بطولة آسر ياسين، وأمينة خليل، وبيومي فؤاد، والذي عرض على إحدى المنصات الالكترونية.