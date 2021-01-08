مصرع 6 أطفال في حوادث متفرقة بسوهاج

لقي ستة أطفال مصرعهم، في حوادث مرورية وغرق بسوهاج، وجرى نقل الجثث للمستشفيات القريبة وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة سوهاج بورود إشارة من مستشفي سوهاج العام بوصول «سيف يوسف»، 24 شهرا، يقيم بناحية الشيخ مكرم، جثة هامدة، انتقل الي مكان الواقعة ضباط مباحث المركز وبسؤال والده «يوسف. ع»، 33 عامًا، عامل، يقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء لهو نجله المذكور أمام المنزل إنزلقت قدماه وسقط داخل مسقي مائي ما نتج عنه غرقه ووفاته، ونفي الشبهة الجنائية.

وتبلغ لمركز شرطة المنشاة من المستشفي المركزي بوصول «زهراء محمد»، 3 سنوات وتقيم بندر المنشاة، جثة هامدة، وبسؤال والدها «محمد. ع. م»، 24 عامًا، عامل، قرر بأنه أثناء لهو نجلته المذكورة علي حافة ترعة أبو دهيس المجاورة لمنزله إنزلقت قدماها وسقطت بها ما نتج عنه غرقها ووفاتها، ونفي الشبهة الجنائية.

وفي مركز المراغة غرق طفل بترعة السوهاجية بناحية عزبة بني هلال دائرة، وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات وحدة الإنقاذ النهري وبالفحص تبين غرق «عبد الرحمن السيد»، 5 سنوات، وتم إنتشال الجثة، ونقلها لمشرحة المستشفي المركزي.

بسؤال والده «السيد. ف»، 37 عامًا، عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو نجله المذكور علي حافة الترعة إنزلقت قدماه وسقط بها مما نتج عنه غرقه ووفاته، ونفي الشبهة الجنائية، بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

واستقبل مستشفي طما المركزي الطفلة «منه عبدالعزيز»، 24 شهرا، تقيم بناحية التل الزوكي، جثة هامدة، بالانتقال رجال مركز شرطة طما وسؤال والدها «عبد العزيز. ج. م»، 30 عامًا، عامل، قرر بأنه أثناء لهو ابنته المذكورة أمام المنزل إنزلقت قدماها وسقطت داخل مسقي مائي مما نتج عنه غرقها ووفاتها ونفي الشبهة الجنائية.

وتبلغ لمركز شرطة المراغة بوجود حادث تصادم ومتوفاة بطريق فرعي بناحية الجزازره، انتقل مأمور وضباط المركز، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة «عماد. ح. ذ»، 46 عامًا، سائق ويقيم بذات الناحية، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالطفلة «نورا.ا.ف»، 8 سنواتحال لهوها أمام المنزل ما نتج عنه وفاتها، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة كسر بالجمجمه ونزيف داخلي، ولا توجد شبهة جنائية، حرر محضر بالواقعة، اخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كما استقبل مستشفي سوهاج الجامعي الطفل «محمد. ع. م» 24 شهرا ويقيم شارع الطواحين بندر المنشاة، جثة هامدة، وانتقل ضباط مركز شرطة المنشاه وبسؤال والدته «ساره. ض. ع»، 26 عامًا، ربة منزل، قررت بأنه أثناء نزول ابنها المذكور سلم المنزل بالطابق الثاني إنزلقت قدماه وسقط أرضاً مما نتج عنه وفاته، ونفت الشبهة الجنائية.

حررت المحاضر اللازمة، وبالعرض علي النيابة النيابات المختصة، تم التصريح بدفن المتوفين لعدم وجود شبهة جنائية.