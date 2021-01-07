شاكر يوقع بروتوكول مع «الاتصالات» لإتاحة خدمات الكهرباء إلكترونيا

وقع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بروتوكول تعاون بين الوزارتين لتطوير أداء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقطاع الكهرباء، وإتاحة خدمات الكهرباء على منصة مصر الرقمية.

جاء ذلك في إطار سعي الحكومة لتنفيذ خطتها بشأن التحول الرقمي لوزارات ومرافق الدولة بصفة عامة، وتطوير وتحديث آليات العمل في كل جهة بصفة خاصة.

وأعرب شاكر عن سروره لتوقيع بروتوكول التعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تطوير أداء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقطاع الكهرباء، وذلك فى إطار سعي الوزارة دخول عصر التحول الرقمي وربط الشبكة الكهربائية بتكنولوجيا المعلومات.

وتقدم شاكر بالشكر والتقدير لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الدعم المتواصل لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لما فيه الصالح العام.

وأكد أنه انطلاقاً من استراتيجية مصر للتنمية المستدامة تسعى الحكومة بخطوات جادة نحو إنفاذ خطتها بشأن التحول الرقمي لوزارات ومرافق الدولة بصفة عامة وتطوير وتحديث آليات العمل في كل جهة بصفة خاصة، وكذا تحويل اقتصاد الدولة إلى كيان قائم على العلم والمعرفة والتكنولوجيا وذلك من خلال التعاون الوثيق بين كافة الوزارات كل في مجال اختصاصه.

وشدد على أن تطوير أداء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقطاع الكهرباء يأتي في إطار دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتنمية وتنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعظيم الاستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في التحول لمجتمع رقمي بما يُمكن مصر من الريادة في هذا المجال.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن البروتوكول يأتي فى ضوء سعي الحكومة لتحقيق التحول الرقمي وتضافر الجهود بين كافة الوزارات من أجل النهوض بالقطاع الحكومي ارتكازا على التكنولوجيات الحديثة.

وأوضح طلعت أن الشراكة بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والكهرباء والطاقة المتجددة شراكة مستمرة في ظل أهمية إتاحة خدمات الكهرباء على منصة مصر الرقمية لما تمثلة من خدمات حيوية ذات أهمية كبرى لدى المواطن المصري.

وأشار إلى أن البروتوكول يهدف إلى تحقيق الشفافية ورفع كفاءة العمل من خلال تعزيز استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتهما لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلا فى الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها من أجل تحسين جودة خدماتهم المقدمة للمواطنين.