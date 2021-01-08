أجهزة كمبيوتر وتكييف وبطاطين بأسعار رخيصة.. تفاصيل مزاد 18 يناير

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، مزاد علني لبيع بضائع جهات حكومية، يوم الإثنين الموافق 18 يناير الحالي، في قاعة النادي المصري بمنطقة عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، الساعة الثانية عشر ظهرًا، ويجب أن يدخل المشارك في المزاد بكراسة الشروط ويتم شرائها من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بعنوان 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي، بسعر 400 جنيه، وتستعرض «الوطن» تفاصيل المزاد والبضائع المعروضة به، وفق بوابة التعاقدات العامة، على النحو التالي:

البضائع المعروضة في مزاد 18 يناير

تشمل البضائع المعروضة في المزاد أجهزة كمبيوتر، كراسي، تكييف ، باب وشباك، قطع غيار سيارات، حديد وصاج خردة، قصاصات ورق، بطارية، لوحة توزيع كهرباء، بلاستيك، زنك، نحاس، استانلس، الومنيوم ، برميل، كشافات انارة، مراوح، تونر، كاوتش، طفاية، جراكن، ماكينة تصوير مستندات، أنبوبة بوتاجاز، ورق دشت، ثلاجة، طابعة، قماش، مثبت اشعة، مراتب اسفنج، بطاطين، نجيل صناعي.

وحددت الهيئة أن يدفع المتقدم 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد، ويجب أن تكون كراسة الشروط بصحبة المتزايد وقت دخول المزاد، ويتم دفع 30% فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يومًا، ويكون البيع دون عمولة، والمعاينة هي أساس البيع، والبطاقة الضريبية تطلب من الخاضعين لها.

ووضعت الهيئة ضوابط لحاضرين المزاد تتضمن ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكانت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، قد أعلنت تنظيم مزاد علني لبيع سيارات وبضائع جمرك الإسكندرية والدخيلة، الأربعاء الموافق 20 يناير، تشمل سيارات صالون ورأس جرار وميكروباص وبيك آب وفسبا وحفار ولودر ومقطورة ماركات دودج، مرسيدس، BMW، فورد، فولكس، تويوتا، هيونداي، اسكودا، ايفكو، اودي، دايو، جاجوار، شيفورليه، مازدا، كيا، بورش، اسكودا، وأحذية ومستلزمات سباكة، كراسي، سراير، أولاح خشب سويد، طوب أسمنتي وغيرها.