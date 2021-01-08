منها مساعدات شهرية.. 3 منح مالية توفرها «التضامن» للأسر المصرية

تحرص وزارة التضامن الاجتماعي بشكل دائم على تلبية احتياجات الأسر الأكثر احتياجا في مختلف محافظات مصر، وذلك من خلال عدة طرق سواء كان ذلك بمنح مالية أو مساعدات شهرية أو تعويض للأسرة في حال حدوث كوارث أو نكبات، وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل الحصول على المساعدات الشهرية والضمانية والمساعدات الاستثنائية ومساعدات الكوارث والنكبات، وفق الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، كالتالي:

1- المساعدات الشهرية الضمانية

تساعد وزارة التضامن الفئات الأكثر احتياجا حين يتقدم الأفراد الذين تنطبق عليهم شروط ومعايير الاستحقاق وتكون قيمة المساعدة الشهرية 323 جنيها، كما يتم تقديم منحة دراسية شهرية قدرها 40 جنيها وبحد أقصى 200 جنيه للأسرة التي لديها أبناء بالتعليم الأساسي أو المتوسط لمدة 8 أشهر.

الشروط المطلوبة للحصول على المساعدات الشهرية الضمانية

ـ ألا يكون المتقدم يعمل بالحكومة أو القطاع الخاص أو يتقاضى معاشا تأمينيا أو مساعدة ضمانية شهرية.

ـ أن تكون الأسرة المتقدمة لديها أبناء حديثى الولادة حتى سن 18 عاما، والأبناء من سن 6 حتى 18 عاما بمراحل التعليم.

ـ المتقدمون لبرنامج «كرامة» من المسنين عمره 65 عاما، أو من لديه عجز أو مرض مزمن يحول عجزه أو مرضه المزمن بينه وبين العمل ويثبت ذلك بالفحص الطبى.

- الأيتام الذين لا ينالون رعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو بعد ذلك.

ـ يجب استيفاء كل بيانات بتفاصيل الاستمارة الدالة على الحالة الاجتماعية.

حالات إقصاء الأسرة من المساعدات الشهرية

- في حالة الذهاب للعمل بالخارج.

- في حالة امتلاك نصف فدان فأكثر.

- في حالة امتلاك 3 مواشي فأكثر بغرض التجارة.

- التحاق الابناء بالتعليم الخاص، بقيمة أكثر من 2000 جنيه.

- في حالة تقاضي معاش ضمان.

- في حالة دفع اشتراك تأميني أكثر من 600 جنيه.

- في حال امتلاك سيارة من عام 1990 فأكثر أو جرار أو توك توك.

- امتلاك عقار لغير غرض السكن.

- امتلاك أو إدارة مشروع خاص له عائد ثابت أكبر من خط الفقر المحدد.

- العمل بشركة خاصة أو حكومية وغير مؤمن عليه.

2- المساعدات الاستثنائية

تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على توفير المساعدات الاستثنائية للمواطنين، لإعانتهم على توفير احتياجاتهم من متطلبات الحياة، كما تسعى إلى توفير معاشات شهرية للمستحقين من خلال برنامج «تكافل وكرامة».

الشروط المطلوبة للحصول على المساعدات الاستثانئية

- يتم تقديم طلب الحصول على مصاريف الجنازة خلال أسبوعين من تاريخ الوفاة.

- يشترط التزام الأفراد والأسر المستفيدة من المساعدة الضمانية الشهرية بإلحاق وحضور أبنائهم فى المراحل التعليمية، والتردد على مراكز الصحة الإنجابية وتحسين موارد الأسرة.

الإجراءات المطلوبة للحصول على المساعدات الاستثنائية

- يتم تقديم طلب الحصول على المساعدة.

- استيفاء البيانات بوحدة الشؤون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة مرفقاً به المستندات المؤيدة.

المستندات المطلوبة للحصول على المساعدات الاستثنائية

- بطاقات الرقم القومي.

- مستندات تثبت درجة القرابة ومصدر الدخل.

- مستندات مؤيدة لنوع المساعدة المطلوبة.

3- مساعدات الكوارث والنكبات

يهتم قطاع الشؤون الاجتماعية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بضحايا الكوارث والنكبات الفردية والعامة، تقدم وزارة التضامن الاجتماعي المساعدات في حالات «الحرائق، الفيضانات، السيول، الزلازل، الانهيارات، الغرق، الحوادث، التصادمات».

المستندات المطلوبة للحصول على مساعدات الكوارث والنكبات

- في حالة الوفاة، لا بد من توفر شهادة وفاة للمتوفين بسبب الحادث.

- محضر شرطة يوضح تاريخ الحادث ومكانه أ​و صورة طبق الأصل معتمدة ومختومة.

- تقرير طبي من مستشفى حكومي يثبت تاريخ دخول المصابين وتاريخ خروجهم.

- بطاقات الرقم القومي ومستندات إثبات درجة القرابة وإعلام الوراثة.

إجراءات الحصول على تعويض الكوارث والنكبات

- يتم عمل محضر معاينة من لجنة بالإدارة لحصر أوجه الإغاثة سواء ممتلكات أو إصابة أو وفاة.

- يتم إجراء البحث اللازم من الوحدة أو الإدارة الاجتماعية.

- يتم إرسال الملف للمديرية لمراجعته واستخراج الشيكات اللازمة للتعويض المحدد بقانون الإغاثات والكوارث.